اخبار الرياضة.. استياء في الأهلي بسبب صالح جمعة.. عمرو الجنايني يصدم عمومية الجبلاية.. استقالة ثروت سويلم

نشر موقع "صدى البلد" على مدار اليوم السبت 24 - 8 - 2019، مجموعة من أخبار الرياضة حول الأحداث الجديدة على الساحة الرياضية، والتي جاءت كالتالي:





الحنين الى الماضي.. استياء في الاهلي بسبب صالح جمعه





- سادت حالة من الإستياء الشديد داخل إدارة الأهلي بسبب لاعب وسط الفريق صالح جمعة الذي تغيب عن مواجهة الفريق الأحمر الأخيرة أمام اطلع بره بطل جنوب السودان.





استقالة ثروت سويلم من اتحاد الكرة وتكليف وليد العطار بمهام المدير التنفيذى





- أكد عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية المؤقتة لاتحاد الكرة أن اللجنة قررت إعادة تشكيل لجان الاتحاد والإعلان عنها خلال الأسبوع الجارى.





عمرو الجنايني يصدم عمومية الجبلاية





- رفضت لجنة اتحاد الكرة المؤقتة برئاسة عمرو الجنايني، دمج لجنة الجمعية العمومية باللجنة الخاصة بإدارة الجبلاية.





مدرب الأهلي الجديد .. لجنة التخطيط تحسم الأمر والإعلان خلال ساعات





- يصل خلال الساعات القليلة المقبلة مدرب الأهلي الجديد إلى القاهرة بناء على المفاوضات التي قادها أمير توفيق مدير التعاقدات طوال الساعات الماضية.





كهربا يظهر بـ زي النادي الأهلي





-تداول رواد مواقع تواصل الصور " إنستجرام "، صورة تثير الجدل للاعب محمود عبد المنعم " كهربا"، لاعب الزمالك السابق ونادي أفيس البرتغالي الحالي .





عامر حسين يتقدم باستقالته.. والجناينى يعيد تشكيل لجان اتحاد الكرة



