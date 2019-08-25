ناشئ المصري يجري عملية جراحية بمستشفى المقاولون العرب

أجرى عمر الجرايحي مهاجم فريق النادي المصري تحت 18 عاما عملية جراحية بمستشفى المركز الطبي للمقاولون العرب بالقاهرة، بعد إصابته بكسر في الجمجمة خلال مباراة فريقه أمس أمام المقاولون العرب في افتتاح مباريات بطولة الدوري العام لتلك المرحلة السنية.



وتابع مجلس إدارة النادي المصري برئاسة سمير حلبية والمدير التنفيذي للنادي اللواء محمود المر حالة اللاعب منذ إصابته وحتى إجراءه للجراحة التي استمرت قرابة الثلاث ساعات والتي رافقه خلالها شريف مزروع عضو مجلس إدارة النادي ومجدي الشناوي المدير الفني لقطاع الناشئين والكابتن محمد عوض اداري الفريق والثنائي محمد جبر، وعبد الرحمن قلاوينة عضوا الجهاز الطبي لقطاع الناشئين.