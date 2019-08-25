ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

ناشئ المصري يجري عملية جراحية بمستشفى المقاولون العرب

الأحد 25/أغسطس/2019 - 05:50 ص
عمر الجرايحي مهاجم
عمر الجرايحي مهاجم فريق النادي المصري تحت 18 عام
كتب محمد الغزاوى
أجرى عمر الجرايحي مهاجم فريق النادي المصري تحت 18 عاما عملية جراحية بمستشفى المركز الطبي للمقاولون العرب بالقاهرة، بعد إصابته بكسر في الجمجمة خلال مباراة فريقه أمس أمام المقاولون العرب في افتتاح مباريات بطولة الدوري العام لتلك المرحلة السنية.

وتابع مجلس إدارة النادي المصري برئاسة سمير حلبية والمدير التنفيذي للنادي اللواء محمود المر حالة اللاعب منذ إصابته وحتى إجراءه للجراحة التي استمرت قرابة الثلاث ساعات والتي رافقه خلالها شريف مزروع عضو مجلس إدارة النادي ومجدي الشناوي المدير الفني لقطاع الناشئين والكابتن محمد عوض اداري الفريق والثنائي محمد جبر، وعبد الرحمن قلاوينة عضوا الجهاز الطبي لقطاع الناشئين.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تعرف على تشكيل قطاع الناشئين بالمصري للموسم الجديد

ترشيحاتنا

تحليل عينات الطعام والماء.. الصحة توضح حقيقة وجود وباء في الغردقة

الإفتاء: نهى رسول الله عن معاملة الآباء لأبنائهم بهذه الطريقة

انهيار بركات .. متعب يكشف كواليس صدمة هزيمة الأهلى بخماسية من صن داونز .. فيديو

كهربا يظهر بـ زي النادي الأهلي

لف إيدك ورا ضهرك.. #تحدي_المرونة الجديد يثير ضجة على مواقع التواصل

أصلي الفرض في آخر وقته سريعاً هل تقبل الصلاة ؟ الإفتاء ترد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالدولار وبعد الخصم.. سعر غير متوقع لـ فستان دنيا سمير غانم المثير للجدل

جمبسوت مكشوف و ريش أحمر ... زوجة مصطفي فهمي تخطف الأنظار بإطلالة شبابية

فتحة فستان تظهر ساقيها .. لطيفة بإطلالة تثير الجدل فى أحدث ظهور.. شاهد