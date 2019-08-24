إيمي سمير غانم تخطف الأنظار بالأصفر في أحدث جلسة تصوير

نشرت الفنانة إيمى سمير غانم على صفحتها بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام" صورة جديدة لها فى الساحل الشمالى.



ظهرت إيمي بفستان أصفر، واعتمدت على تسريحة شعر بسيطة حيث اكتفت بإسداله على كتفيها، ونالت إطلالتها إعجاب كل متابعيها.



خاضت إيمى سمير غانم فى رمضان الماضى مسلسل "سوبر ميرو" الذى عرض على شاشة صدى البلد.



وهو من بطولة حمدي الميرغني، وملك قورة، وبيومي فؤاد، ومحمد ثروت، ومحمد محمود، وأحمد سلطان، وبالاشتراك مع النجم سمير غانم، تأليف أحمد محيى، ومحمد محمدي وإخراج وليد الحلفاوى.