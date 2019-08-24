وزير التعليم يفجر مفاجأة: تصحيح امتحانات الثانوية العامة به مجاملات

كشف وزير التربية والتعليم، عن خطة الوزارة خلال العام الدراسى الجديد، مؤكدا أنهم بدأوا وضع خطة لتأليف المناهج الجديدة للمراحل الدراسية المختلفة، موضحا أنهم يستهدفون تدريب المعلمين قبل تدريس المنهج الجديد.



وقال خلال تصريحات تليفزيونية، إن هناك مجاملات كثيرة تمت فى تصحيح إمتحانات الثانوية العامة، مشددا على ضرورة وجود العدالة فى تصحيح الاجابات".



وأكمل: "نجحنا فى قفل كل مخارج الغش، ونتيجة الثانوية العامة خادعة جدا وكانت جرس إنذار عن ضرورة تطبيق الفهم وليس الحفظ".



وناشد: اولياء الأمور بضرورة الصبر وتقبل فكرة أننا نحاول محو نظام قديم مبنى على الحفظ وليس الفهم، مسميا ما تفعله وزارة التعليم بإنقاذ الطلاب.



ووعد وزير التربية والتعليم بحلول خارج الصندوق لحل أزمة تكدس الطلاب فى الفصول، كاشفًا أنه خلال الأسابيع المقبلة سيتم عرض حلول خارج الصندوق.



وأشار: إلى أن الطلاب يقومون بتكسير المقاعد والديسكات وهو تصرف غريب يجب تغييره.



ونوه: إلى أن الصف الأول والثانى الثانوي مرحلة علاجية وإنتقالية للتدريب للحصول على أفضل الدرجات فى الصف الثالث الثانوي.



وطالب وزير التربية والتعليم أولياء الأمور بضرورة تشجيع أولادهم على الذهاب للمدرسة، موضحا:"الامتحانات فى نظام التعليم الجديد لا تعتمد على الدروس الخصوصية ويجب الحضور فى المدرسة".