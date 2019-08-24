اهداف يوم السبت 24-8-2019 في الدوريات الخمسة الكبرى



انتهت مباراة فريقي ريال مدريد وبلد الوليد بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري الإسباني.



الدوري الإنجليزي: مانشستر يونايتد وكريستال بالاس



ألحق كريستال بالاس الهزيمة الأولى بمضيفه مانشستر يونايتد، بفوزه عليه بهدفين مقابل هدف ضمن منافسات الجولة الثالثة من

الدوري الإنجليزي.









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الدوري الإنجليزي : ليفربول وارسنال



حقق فريق ليفربول فوزا مستحقا على منافسه أرسنال بثلاثة أهداف مقابل هدف ، فى المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب آنفيلد فى الجولة الثالثة ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.









الدوري الألماني: بايرن ميونخ وشالكة



حقق فريق بايرن ميونيخ الألماني انتصاره الأول في الدوري الألماني على حساب مضيفه شالكة بثلاثة أهداف في قمة الجولة الثانية على ملعب "فيلتينس أرينا".









الدوري الإيطالي: يوفينتوس وبارما



فاز يوفنتوس على بارما بهدف مقابل لا شىء فى إفتتاح الدورى الإيطالى للموسم الجديد 2019-2020 ،أحرزه جورجو كيللينى فى الدقيقة الواحده و العشرون من زمن الشوط الأول.









الدوري الإيطالي: نابولي وفيورنتينا



حقق فريق نابولي فوزًا صعبًا على مضيفه نادي فيورنتينا بنتيجة 4 أهداف مقابل 3 ، وذلك في افتتاحية منافسات الدوري الإيطالي للموسم الجديد 2019-2020.







أقيمت اليوم السبت الموافق الرابع والعشرين من شهر أغسطس العديد من المباريات في الدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى ، وشهدت العديد من الأهداف والمفاجآت.