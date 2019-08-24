اهداف يوم السبت 24-8-2019 في الدوريات الخمسة الكبرى

أقيمت اليوم السبت الموافق الرابع والعشرين من شهر أغسطس العديد من المباريات في الدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى ، وشهدت العديد من الأهداف والمفاجآت.
ويقدم لكم صدى البلد أبرز أهداف اليوم في الدوريات الخمسة الكبرى ...
الدوري الإسباني : ريال مدريد وبلد الوليد
انتهت مباراة فريقي ريال مدريد وبلد الوليد بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري الإسباني.
الدوري الإنجليزي: مانشستر يونايتد وكريستال بالاس
ألحق كريستال بالاس الهزيمة الأولى بمضيفه مانشستر يونايتد، بفوزه عليه بهدفين مقابل هدف ضمن منافسات الجولة الثالثة من
حقق فريق ليفربول فوزا مستحقا على منافسه أرسنال بثلاثة أهداف مقابل هدف ، فى المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب آنفيلد فى الجولة الثالثة ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.
الدوري الألماني: بايرن ميونخ وشالكة
حقق فريق بايرن ميونيخ الألماني انتصاره الأول في الدوري الألماني على حساب مضيفه شالكة بثلاثة أهداف في قمة الجولة الثانية على ملعب "فيلتينس أرينا".
الدوري الإيطالي: يوفينتوس وبارما
فاز يوفنتوس على بارما بهدف مقابل لا شىء فى إفتتاح الدورى الإيطالى للموسم الجديد 2019-2020 ،أحرزه جورجو كيللينى فى الدقيقة الواحده و العشرون من زمن الشوط الأول.
الدوري الإيطالي: نابولي وفيورنتينا
حقق فريق نابولي فوزًا صعبًا على مضيفه نادي فيورنتينا بنتيجة 4 أهداف مقابل 3 ، وذلك في افتتاحية منافسات الدوري الإيطالي للموسم الجديد 2019-2020.
ويقدم لكم صدى البلد أبرز أهداف اليوم في الدوريات الخمسة الكبرى ...
الدوري الإسباني : ريال مدريد وبلد الوليد
انتهت مباراة فريقي ريال مدريد وبلد الوليد بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري الإسباني.
الدوري الإنجليزي: مانشستر يونايتد وكريستال بالاس
ألحق كريستال بالاس الهزيمة الأولى بمضيفه مانشستر يونايتد، بفوزه عليه بهدفين مقابل هدف ضمن منافسات الجولة الثالثة من
الدوري الإنجليزي.
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الدوري الإنجليزي : ليفربول وارسنال
الدوري الإنجليزي : ليفربول وارسنال
حقق فريق ليفربول فوزا مستحقا على منافسه أرسنال بثلاثة أهداف مقابل هدف ، فى المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب آنفيلد فى الجولة الثالثة ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.
الدوري الألماني: بايرن ميونخ وشالكة
حقق فريق بايرن ميونيخ الألماني انتصاره الأول في الدوري الألماني على حساب مضيفه شالكة بثلاثة أهداف في قمة الجولة الثانية على ملعب "فيلتينس أرينا".
الدوري الإيطالي: يوفينتوس وبارما
فاز يوفنتوس على بارما بهدف مقابل لا شىء فى إفتتاح الدورى الإيطالى للموسم الجديد 2019-2020 ،أحرزه جورجو كيللينى فى الدقيقة الواحده و العشرون من زمن الشوط الأول.
الدوري الإيطالي: نابولي وفيورنتينا
حقق فريق نابولي فوزًا صعبًا على مضيفه نادي فيورنتينا بنتيجة 4 أهداف مقابل 3 ، وذلك في افتتاحية منافسات الدوري الإيطالي للموسم الجديد 2019-2020.