بعد خفض الفائدة.. خبير اقتصادي للمصريين: الاسعار ستكون أكثر استقرارا.. فيديو





لافتا إلى أن معدل التضخم انخفضت حدته ووصل إلى معدلات جيدة، مضيفا:" الأوضاع المقبلة أفضل والأسعار ستكون أكثر استقرارا".



وأضاف فخري الفقي في حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، أنه هناك زيادة في الأسعار ولكنها أقل حِدة على المواطن، والهدف من خفض سعر الفائدة الاستقرار في أسعار السلع والخدمات.



وتابع: "البنوك مكتظة بالأموال ويستطيع رجال الأعمال أن يقترضون من البنوك مع خفض سعر الفائد لزيادة معدلات الاستثمار والإنتاجية".





لافتا إلى أن رفع سعر الفائدة أثر على الاستثمار الأجنبي المباشر، وأقصى معدل استثمار أجنبي وصلنا له كان 7.8 مليار دولار وكنا نستهدف أكثر من 10 مليارات دولار.



وأكمل: "من المتوقع أن يرتفع معدل الإستثمار الأجنبي مع استمرار خفض الفائدة، ويزيد معدل الإنتاجية وتوفير المزيد من فرص العمل".





مضيفا:" في عام 2017 – 2018 وصل عدد من يعيش تحت خط الفقر إلى 32.5%، ومن المتوقع ان ينخفض عدد من يعيش تحت خط الفقر عن 32.5% بحلول عام 2021".



قال فخري الفقي المستشار السابق لصندوق النقد الدولي، إن تخفيض أسعار الفائدة يعني تخفيض درجة حرارة الاقتصاد المصري.