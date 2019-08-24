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الإسكان تزف بشرى لأهالي أكتوبر بشأن مترو الأنفاق .. فيديو

السبت 24/أغسطس/2019 - 11:20 م
مترو الأنفاق
مترو الأنفاق
عمرو ممدوح

قال سامي أبو زيد، مستشار وزير الإسكان لشؤون النقل والطرق، إن مدينة 6 أكتوبر لم تعد مدينة واحدة، بل أصبحت 3 مدن داخل مدينة واحدة، حدائق أكتوبر، غرب أكتوبر، 6 أكتوبر، مشيرا إلى أن قوام المدينة 12 مليون نسمة، فهي مدينة ضخمة مثل القاهرة.

وأضاف أبو زيد، في مداخلة هاتفية ببرنامج «هنا العاصمة» المذاع على فضائية «سي بي سي» أنه من المقرر تنفيذ خط المترو الرابع حتى دريم لاند، ليتم مده فيما بعد إلى داخل مدينة 6 أكتوبر، مشيرا إلى أن هناك مشاريع دخلت حيز التنفيذ بالفعل، ومشاريع جاري تقييمها لتدخل حيز التنفيذ.

وأوضح مستشار وزير الإسكان لشؤون النقل والطرق، أن هناك العديد من مشروعات النقل الجماعي يتم العمل على تنفيذها، لخدمة المواطنين، مشيرا إلى أن التمويل هو أهم التحديات أمام مشروعات النقل الجماعي الجديدة.

وأكد أن مشروعات النقل الجماعي تحصل على تمويل من العديد من الجهات، مشيرا إلى أن الوضع الاقتصادي المصري يسمح لمصر حاليا باستقبال العديد من العروض التمويلية، والتي يتم دراستها واختيار أفضل العروض.

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