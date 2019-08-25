من الأحد للأربعاء.. ضيوف شريف مدكور على قناة "الحياة"



يواصل الإعلامي شريف مدكور تقديم حلقات برنامجه "4 شارع شريف"، المذاع عبر قناة "الحياة"، في تمام الساعة الرابعة عصرًا، من السبت للأربعاء.



تبدأ حلقة اليوم الأحد، بفقرة "المطبخ" مع أميرة حسن، ثم فقرة "صحة طفلك" وتستضيف نانسي توفيق - استشاري التربية الإيجابية والعلاقات الأسرية، يليها فقرة رنين مع أحمد سعيد مدير التسويق بشركة رنين ، ومحمد الشبراوي الفقي رئيس قطاع الأعمال بشركة فاليو لخدمات البيع بالتقسيط، ثم فقرة أبراج مع هالة عمر خبيرة الأبراج والحديث عن برج العذراء، وأخيرًا فرقة "مزازيك" الموسيقية.



أما يوم الاثنين، 26 أغسطس الجاري، فالبداية كالمعتاد مع فقرة "المطبخ" مع لارا خليفة، ثم فقرة "حلويات" مع الشيف فضل، وفقرة "رياضة" مع الكابتن أحمد طلعت أخصائي لياقة بدنية، للحديث عن كيفية تدريب الأطفال رياضيا في سن صغيرة، يليها فقرة "أناقة" بعنوان "كيف يختار الراجل الملابس المناسبة لشكل جسمه؟"، وتستضيف دينا نصير استشاري العناية بالمظهر، والختام مع فرقة مزازيك الموسيقية.



وفي حلقة الثلاثاء 27 أغسطس، تكون البداية مع فقرة "المطبخ" مع منى الطرابيشي، ثم الفقرة الطبية تستضيف الدكتور أحمد عوض الله مدير مركز دار الطب، يليها فرقة "حكاوي زمان" مع سعاد سليمان، والحديث عن "سميراميس"، ثم فقرة ‏‎فاشون مع مصممة الأزياء ريم الخضير، وأخيرًا فرقة "مزازيك" الموسيقية.



وختامًا بحلقة الأربعاء، 28 أغسطس، تبدأ بفقرة المطبخ مع منى الصباحي، يليها عيد ميلاد بينجو أغسطس 2019.



يُذكر أن برنامج "4 شارع شريف" يقدمه الإعلامي شريف مدكور عبر قناة "الحياة"، ويذاع من السبت للأربعاء في تمام الساعة الرابعة عصرًا.