ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

من الأحد للأربعاء.. ضيوف شريف مدكور على قناة "الحياة"

الأحد 25/أغسطس/2019 - 01:00 ص
شريف مدكور
شريف مدكور
محمد نبيـل

يواصل الإعلامي شريف مدكور تقديم حلقات برنامجه "4 شارع شريف"، المذاع عبر قناة "الحياة"، في تمام الساعة الرابعة عصرًا، من السبت للأربعاء.

تبدأ حلقة اليوم الأحد، بفقرة "المطبخ" مع أميرة حسن، ثم فقرة "صحة طفلك" وتستضيف نانسي توفيق - استشاري التربية الإيجابية والعلاقات الأسرية، يليها فقرة رنين مع أحمد سعيد مدير التسويق بشركة رنين ، ومحمد الشبراوي الفقي رئيس قطاع الأعمال بشركة فاليو لخدمات البيع بالتقسيط، ثم فقرة أبراج مع هالة عمر خبيرة الأبراج والحديث عن برج العذراء، وأخيرًا فرقة "مزازيك" الموسيقية.

أما يوم الاثنين، 26 أغسطس الجاري، فالبداية كالمعتاد مع فقرة "المطبخ" مع لارا خليفة، ثم فقرة "حلويات" مع الشيف فضل، وفقرة "رياضة" مع الكابتن أحمد طلعت أخصائي لياقة بدنية، للحديث عن كيفية تدريب الأطفال رياضيا في سن صغيرة، يليها فقرة "أناقة" بعنوان "كيف يختار الراجل الملابس المناسبة لشكل جسمه؟"، وتستضيف دينا نصير استشاري العناية بالمظهر، والختام مع فرقة مزازيك الموسيقية.

وفي حلقة الثلاثاء 27 أغسطس، تكون البداية مع فقرة "المطبخ" مع منى الطرابيشي، ثم الفقرة الطبية تستضيف الدكتور أحمد عوض الله مدير مركز دار الطب، يليها فرقة "حكاوي زمان" مع سعاد سليمان، والحديث عن "سميراميس"، ثم فقرة ‏‎فاشون مع مصممة الأزياء ريم الخضير، وأخيرًا فرقة "مزازيك" الموسيقية.

وختامًا بحلقة الأربعاء، 28 أغسطس، تبدأ بفقرة المطبخ مع منى الصباحي، يليها عيد ميلاد بينجو أغسطس 2019.

يُذكر أن برنامج "4 شارع شريف" يقدمه الإعلامي شريف مدكور عبر قناة "الحياة"، ويذاع من السبت للأربعاء في تمام الساعة الرابعة عصرًا.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بعد عودته للشاشة.. ضيوف 4 شارع شريف من الاثنين للأربعاء على قناة الحياة

أول يوم عمل بعد الجراحة.. شريف مدكور: بشكر كل اللي قاموا بزيارتي ..فيديو

بـ طريقة كوميدية.. شهقة شريف مدكور على الملوخية.. فيديو

شريف مدكور: منعت عن الطعام 6 أيام ولا أستطيع مصافحة أحد .. فيديو

خطة برنامج شريف مدكور الأسبوع المقبل على الحياة.. الفقرات والضيوف

من السبت للأربعاء.. ضيوف وفقرات "كلام ستات" على ON E

ترشيحاتنا

انقذوا العروسة في الكوافير.. إحباط تزويج طفلة قبل الفرح بساعات في المطرية

مذهل.. تعليق مثير من كلوب على ثنائية محمد صلاح فى شباك ارسنال وفوز ليفربول

ديفيد لويز يكشف سبب ابتعاده عن محمد صلاح عند تسجيل الهدف الثالث

دايما شيك وانيقة.. درة تبهر جمهورها بجامب سوت سواريه

كسر أنفها وفكها.. اعتداء وحشى على أم لـ5 أطفال سحلها الزوج في ذكرى زواجهما..صور

اخبار الحوادث.. إحالة عنتيل وسيدتين وآخر هارب للمحاكمة العاجلة بتهمة نشر فيديوهات إباحية.. والرقابة الإدارية تضبط الفاسدين

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جمبسوت مكشوف و ريش أحمر ... زوجة مصطفي فهمي تخطف الأنظار بإطلالة شبابية

فتحة فستان تظهر ساقيها .. لطيفة بإطلالة تثير الجدل فى أحدث ظهور.. شاهد

عروسة عندها 20 سنة.. الجمهور يتغزل في رجاء الجداوي.. صور