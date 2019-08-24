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الموت من الرعب .. مصيفون يرون عفريت نصفه إنسان والنصف الآخر بومة بمقبرة

السبت 24/أغسطس/2019 - 11:28 م
صدى البلد
أحمد شريف
أصيب مجموعة من المصيفين بالهلع والخوف بعد رؤيتها كائن اسطورة نصفه رجل ونصفه بومة في مقاطعة "كورنوال" الانجليزية وذلك بعد تصويره في أحد المقابر

في اللقطات ، يمكن رؤية مارك صاحب الفيديو وصديقه يتجولان حول المقبرة مفزعة ، التي تقع خلف بوابة ذات نقش جذاب، بحسب ما ذكرته صحيفة "ميرور" البريطانية

وبحسب رواية مصور الفيديو حمل الصديقان بما يسمى بـ "كاشفًا روحيًا"ممسكين بأحد الكاميرات للتصوير ما يحدث داخل المقبرة ، حيث يتساءل مارك " عما إذا كانت "أي مخلوق تعيش هناك" بصوت عال.

ليظهر بعد لحظات من سؤاله شبح مرعب بأحد الزوايا بالمقبرة المخيفة .

ولكن عندما ذهب مارك للتحقيق ، اختفى الشبح ولم يجد أي أثر له.

ووفقًا للقصص الدائرة بتلك المنطقة يقال ان هناك عفريت او شبح يسمى الوحش أولمان " وهو بنصف إنسان ونصف بومة، حيث رصدت في وقت سابق فتاتين مراهقتي هذا الشبح بنفس المقاطعة الانجليزية .

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