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تعليم

اليوم.. جامعة حلوان تتلقى بيانات الراغبين في الالتحاق بالمدن الجامعية

الأحد 25/أغسطس/2019 - 08:05 ص
جامعة حلوان
جامعة حلوان
كريم ناصر
تستكمل الإدارة العامة للمدن الجامعية بجامعة حلوان تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة اليوم استقبال بيانات الطلاب الراغبين بالتسجيل بالمدن الجامعية بالجامعة للعام الجامعي 2019 - 2020، حيث أنه تم فتح باب التسجيل الالكترونى للتسكين بالمدن الجامعية بجامعة حلوان للطلاب المستجدين للعام الجامعى 2019-2020 عبر الضغط هنا http://app2.helwan.edu.eg/Modon/ ، وتستمر اعمال التسجيل الالكترونى للتسكين بالمدن الجامعية حتى يوم السبت الموافق 31-8-2019 .

وأفادت إدارة المدن الجامعية بالشروط المنظمة للتقدم للالتحاق بالمدن الجامعية للعام الجامعي 2019- 2020 أن يكون الطالب من الطلاب المقيدين المنتظمين بكليات الجامعة، ويشترط ألا يكون الطالب من سكان القاهرة الكبرى وأن يكون حاصلًا على الثانوية العامة من خارج القاهرة الكبرى ولا يجوز التجاوز عن هذا الشرط إلا بقرار من رئيس الجامعة إذا وجدت أسباب قهرية تبرر ذلك، هذا بالاضافة إلى أن يكون الطالب قد سدد الرسوم المستحقة عليه سواء للكلية أو المدينة الجامعية، وألا يكون قد حكم عليه بإحدى العقوبات التأديبية الواردة في المادة (126) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات عدا العقوبتين الأولى والثانية منها (التنبيه شفاهية أو كتابة الإنذار)، كذلك يشترط أن لا يكون قد وقعت عليه عقوبة الحرمان من الإقامة لأي مدة في العام السابق مباشرة أو عقوبة الحرمان النهائي من الإقامة، وألا يكون قد أنهيت إقامته لعدم سداده رسوم الاقامة، وألا يكون محولًا إلى الجامعة من كلية مناظرة.

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