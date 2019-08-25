حبس تاجر لحيازته سجائر مهربة ومجهولة المصدر

أمرت نيابة النزهة بحبس تاجر 4 أيام على ذمة التحقيقات التي تجري معه، لاتهامه بتهريب 3940 علبة سجائر مهربة جمركيًا ومجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها.



كانت قد تمكن ضباط الإدارة العامة لمباحث القاهرة من إحباط ترويج كميات كبيرة من السجائر المهربة جمركيا جاري تحرير المحضر اللازم والعرض علي النيابة العامة.



أثناء قيام ضباط مباحث إدارة تأمين طرق ومحاور ميناء القاهرة الجوي أسفل كوبري الحرفيين ـ دائرة قسم شرطة النزهة تمكنوا من ضبط تاجر حال استقلاله سيارة أجرة وبحوزته عدد 195 خرطوشة سجائر وعدد 199 خرطوشة سجائر بإجمالي عدد 3940 علبة سجائر وجميعها مهربة جمركيًا ومجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها ومبلغ مالي 36 ألف جنيه .



بمواجهته بما أسفر عنه الضبط إعترف بحيازته للمضبوطات بقصد التصرف فيها بالبيع لتحقيق أرباح غير مشروعة وأن المبلغ المالي المضبوط بحوزته من متحصلات تجارته الغير مشروعة .

