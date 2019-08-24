الأرصاد الجوية تحذر: حرائق غابات الأمازون تدعو للقلق

كشف الدكتور أحمد عبدالعال رئيس هيئة الأرصاد الجوية، عن سبب حرائق غابات الأمازون، موضحا:"غابات الأمازون تمد العالم بحوالى 20% من الأوكسجين على كوكب الأرض وبالتالى كوكب الأرض هو الذى يحترق وهو مايدعو للقلق.



وعن مايتعلق بإنتهاء الموجة الحارة أكد عبدالعال خلال تصريحات تلفزيونية، أنه فصل الصيف على وشك الرحيل فى خلال أسبوع ومن المتوقع أن تتحسن درجة الحرارة تدريجيا".



وفي الفترة الممتدة من يناير الماضي وأغسطس الجاري، سجلت غابات الأمازون 72 ألف حريق في كامل الأراضي البرازيلية.



وفي بوليفيا التي لم تسلم بدورها من الكارثة، استطاعت الحرائق أن تلتهم ما يقارب 500 ألف هكتار من الغابات، وسط عجز عن احتواء الأزمة البيئية.



