حبس صاحب محل ورد وعامل خطفا ميكانيكيا في المعادي

أمرت نيابة المعادي بحبس صاحب محل ورد وعامل 4 أيام على ذمة التحقيقات، خطفا ميكانيكي واكرهاه على توقيع إيصالات امانة بزعم سرقة كلب من الأول.



البداية بلاغ لقسم شرطة المعادى من ميكانيكي مصاب بجروح قرر بتضرره من صاحب محل وعامل بذات المحل لقيامهما باصطحابه إلي المحل عملهما والتعدي عليه بالضرب محدثان ما به من إصابات.



كما قرر انه تم إكراهه على توقيع عدد 2 إيصال أمانة بمبلغ 5 ألاف جنيه والثاني علي بياض والاستيلاء منه على هاتفه المحمول ومبلغ مالي 250 جنيه ثم قاما بتصويره باستخدام هاتف محمول عقب إجباره على الاعتراف بسرقة كلب خاص بصاحب المحل.



بإجراء التحريات تبين صحة الواقعة وان المشكو فى حقهما وراء ارتكابها .



وفور إخطار اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة وجه بسرعة ضبط المتهمين ومن خلال احد الأكمنة رجال الأمن من ضبطهما وبحوزتهما هاتف محمول ، والمبلغ المالي المستولى عليهما وعدد 2 إيصال أمانة مذيلان بتوقيع المجني عليه وهاتف محمول ملك المتهم الأول يحوي مقطع الفيديو .



واعترفا أمام العميد محمد الشرقاوي رئيس مباحث قطاع جنوب القاهرة بارتكاب الواقعة بسبب اعتقادهما بقيام المجني عليه بسرقة كلب خاص بالمتهم الأول.

