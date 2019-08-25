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حوادث

حبس 3 أشخاص لحيازتهم مخدرات وسيارة مسروقة بالسلام

الأحد 25/أغسطس/2019 - 04:01 ص
صورة أرشيفية - مواد
صورة أرشيفية - مواد مخدرة
عمرو خليفة - محمد العيسوى
أمرت نيابة السلام بحبس 3 أشخاص 4 أيام لحيازتهم كمية من مسحوق الهيروين وسيارة مسروقة، .

خلال مرور قوة أمنية من مباحث قسم شرطة السلام ثان بمنطقة مساكن العبد اشتبه فى سيارة ميكروباص يستقلها ثلاثة أشخاص وفور الاقتراب منهم حاولوا الفرار، إلا أنه تمكن من استيقاف السيارة وضبطهم تبين أنهم كل من "رضا.م.ع" 26 عاما، عاطل والسابق اتهامه فى القضية رقم 790 لسنة 2012م السلام أول "سرقة بالإكراه" وبحوزته كمية من مسحوق الهيروين وزنت 3 جرامات، و"إسلام.م.ع" 28 عاما، عاطل والسابق اتهامه فى قضيتين اخرهما 36332 لسنة 2018م السلام اول «سرقة مسكن» شقيق الأول، و"أحمد.ع.ع"، 28 عاما، عاطل والسابق اتهامه فى 3 قضايا آخرهم 4783 لسنة 2012م السلام ثان «مخدرات»، وبحوزتهم 3 مفاتيح مصطنعة وبالكشف الفني عن السيارة المضبوطة بحوزتهم تبين أنها مبلغ بسرقتها فى المحضر رقم 27183 لسنة 2019م جنح المرج.

وبمواجهتهم بما أسفر عنه الضبط اعترفوا بسرقة السيارة باسلوب "المفتاح المصطنع" وأقر الأول بحيازته للمادة المخدرة بقصد التعاطي.

باستدعاء المجني عليه تعرف على السيارة واتهمهم بالسرقة.

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