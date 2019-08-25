حبس تشكيل عصابي تخصص في سرقة الدراجات البخارية بالنزهة

أمرت نيابة النزهة، بحبس تشكيل عصابي 4 أيام على ذمة التحقيقات تخصص في سرقة الدراجات البخارية بأسلوب توصيل الأسلاك.



ورودت معلومات مفادها أن "أحمد.ص.أ"، 29 عاما، عاطل السابق اتهامه في القضية رقم 6962 لسنة 2017م الأزبكية «سرقة وسائل نقل»، و"محمود.ع.أ" 23 عاما، عاطل والمطلوب التنفيذ عليه في القضية رقم 16191 لسنة 2017م الأزبكية «سلاح» والمقضى فيها بالحبس شهر، بتكوينهما تشكيلا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامي في مجال سرقات الدراجات البخارية بأسلوب "توصيل الأسلاك" وأنهما وراء ارتكاب العديد من تلك الحـوادث.



وبإجراء التحريات تبين صحة ما ورد من معلومات عقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن ترددهما أسفرت إحداها عن ضبطهما حال استقلالهما الدراجة البخارية "فيسبا" والمبلغ بسرقتها.



وبمواجهتهما بالتحريات وما أسفر عنه الضبط اعترفا بسرقة الدراجة المضبوطة بأسلوب "توصيل الأسلاك" وأقرا بارتكاب 8 حوادث سرقة بذات الأسلوب على النحو التالي:

سرقة دراجة بخارية «فيسبا» والمحرر بشأنها المحضر رقم 11970 لسنة 2019م جنح القسم، وسرقة دراجة بخارية «فيسبا» والمحرر بشأنها المحضر رقم 13176 لسنة 2019، وسرقة دراجة بخارية «فيسبا» والمحرر بشأنها المحضر رقم 13109 لسنة 2019، وسرقة دراجة بخارية «فيسبا» والمحرر بشأنها المحضر رقم 12657 لسنة 2019، وسرقة دراجة بخارية «فيسبا» والمحرر بشأنها المحضر رقم 11977 لسنة 2019.



وسرقة دراجة بخارية «فيسبا» والمحرر بشأنها المحضر رقم 11629 لسنة 2019، وسرقة دراجة بخارية «فيسبا» والمحرر بشأنها المحضر رقم 12122 لسنة 2019، وسرقة دراجة بخارية «فيسبا» والمحرر بشأنها المحضر رقم 9484 لسنة 2019.



وتم بإرشادهما ضبط جميع الدراجات البخارية المستولى عليها بمكان إخفائها داخل مخزن خاص بالمتهم الأول كائن ـ دائرة قسم شرطة السلام أول.



وباستدعاء المجني عليهم تعرفوا على الدراجات البخارية واتهموهما بالسرقة.