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المجلس الوطني لـ ذوي الإعاقة: القانون أنصفهم ووضع لهم ضمانات كثيرة.. فيديو

الأحد 25/أغسطس/2019 - 01:01 ص
ذوي الإعاقة
ذوي الإعاقة
محمد القاضي
قال الدكتور وائل الطناحي، أمين عام المجلس الوطني للشباب المعنيين بقضايا ذوي الإعاقة، إن القانون أنصف أصحاب ذوي الإعاقة ووضع لهم ضمانات كثيرة لكنه لم يدخل في حيز التنفيذ.

وأضاف "الطناحي"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء دي إم سي"، المُذاع عبر فضائية "دي إم سي"، أنه في حالة تنازل المعتدى عليه تسقط العقوبة على المعتدين.

وأشار إلى أن القانون الجديد لذوي الإعاقة يضمن مميزات تم وضعها للأشخاص ذوي الإعاقة غير مسبوقة في الشرق الأوسط، مؤكدا أن جزء كبير من ذوي الإعاقة تقوم الدولة برعايته من خلال المميزات الكبيرة بالقانون.

وأوضح أمين عام المجلس الوطني للشباب المعنيين بقضايا ذوي الإعاقة، أن القانون الجديد ينص علي أنه في حالة قيام ولي الأمر وتسببه في أذي لذوي الإعاقة يتم حبسه لمدة عام.

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