الداخلية في يوم.. 8 مراوح سقف ومولد كهرباء بين المسروقات.. القبض على المتهمين بسرقة فيلا نجل سفير سابق بالشرقية.. وضبط أطنان من السلع الغذائية الفاسدة قبل ترويجها بأسواق القاهرة

-ضبط عاملة مساج تجمع بين زوجين في الغردقة

-ضبط عاملين لتنقيبهما عن الآثار بالدرب الأحمر



ألقى ضباط مباحث الآداب بمديرية أمن البحر الأحمر، القبض على عاملة "مساج" بالغردقة بتهمة الجمع بين زوجين أحدهما رسمي والآخر بعقد عرفي.



تلقى العميد محمد الدرديري، مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن البحر الأحمر، إخطارا من المقدم رامي الشيخ، رئيس مباحث الآداب، بتمكن الرائدين محمود عبدالوهاب، وخالد متولي، وكيلا مباحث الآداب، من ضبط عاملة مساج من محافظة الجيزة لجمعها بين زوجين أحدهما رسمي والآخر بعقد عرفي يعمل بأحد الملاهي الليلية.



واعترفت المتهمة بارتكابها الواقعة، وتحرر محضر بالواقعة وإحالتها إلى النيابة التي قررت حبسها 4 أيام على ذمة التحقيقات.



فيما تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، اليوم، من ضبط المتهمين بسرقة فيلا سفير سابق، والكائنة بعزبة شوقى دائرة مركز مشتول السوق، وتمت إحالة المتهمين للنيابة العامة وتحرير المحضر اللازم.





تلقى اللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية، إخطارا من العميد عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، حول بلاغ من "حازم أ" مدير مبيعات بإحدى الشركات، و"نجل سفير سابق لدى إحدى الدول العربية، بسرقة فيلته الكائنة بعزبة شوقي.





أفاد بأنه تمت سرقة 8 مراوح سقف ومولد كهرباء متوسط ومولد كهرباء صغير، ومحول كهرباء وتليفزيون وجهاز فيديو وريسيفر وسخان، وثلاجتين وغسالة أتوماتك وبوتاجاز مسطح وأنبوبة غاز ومكنسة ودفاية.





تم تشكيل فريق بحث جنائى، ضم الرائد أحمد بنديري، رئيس مباحث مركز مشتول السوق، ومعاونيه وتم تحديد الجناة وضبطهم وهم "اسلام أيمن " 20 سنة عامل زراعى مقيم بندر مشتول وسبق اتهامه فى قضيايا سرقات و" أحمد ف" 18 سنة مقيم بندر مشتول، و" فارس ع " 18 سنة نجار مسلح ومقيم عزبة شوقي، و" وحيد أ " و" كريم ع" و" عماد س " 31 سنة عاطل ومقيم نوب طحا شبين القناطر، و" كريم ع " .





تم التحفظ على المتهمين وجار إحالتهم للنيابة العامة وتحرير المحضر اللازم.





وفى سياق متصل شن ضباط مباحث التموين بـ القاهرة حملة على الأسواق أسفرت عن ضبط أطنان من السلع الغذائية الفاسدة قبل ترويجها بالأسواق.



تمكن ضباط إدارة مباحث التموين بالقاهرة بناءً على معلومات سابقة، من ضبط المسئول عن مخزن مواد غذائية كائن ـ دائرة قسم شرطة البساتين لإدارته المخزن بدون ترخيص وحيازته كميات كبيرة من المواد الغذائية مجهولة المصدر .



وعثر بداخل المخزن على 9 أطنان دقيق فاخر جميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها ، واعترف بحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.



كما تمكنت مباحث التموين من ضبط المسئول عن مخزن مواد غذائية كائن ـ دائرة قسم شرطة البساتين لإدارته المخزن بدون ترخيص وحيازته كميات كبيرة من المواد الغذائية مجهولة المصدر وعثر بداخل المخزن على 7 أطنان دقيق فاخر.



كما تمكنوا من ضبط المسئول عن مخبز بلدي كائن ـ دائرة قسم شرطة حلوان لقيامه بتجميع كميات كبيرة من الدقيق البلدي المدعم استخراج 82% والمنصرف حصصًا للمخبز عمله بقصد الاتجار بها في السوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة وعثر بداخل المخبز على 2 طـن دقيق بلدي مدعم استخراج 82% بقصد الاتجار بها في السوق السوداء .



كما تمكنوا من ضبط المسئول عن مخزن تابع لمحل للأكلات الشعبية الكائن ـ دائرة قسم شرطة منشأة ناصر لإدارته المخزن بدون ترخيص وحيازته كميات كبيرة من المواد الغذائية مجهولة المصدر وعثر بداخل المخزن على 2 طن مواد غذائية جميعها مجهولة المصدر .



فيما تمكن ضباط وحدة مباحث قسم شرطة الدرب الأحمر، من ضبط عاملين لاتهامها بالتنقيب عن الآثار.



البداية معلومات بقيام المتهمين اميل . ف . ن سن 53 بالمعاش واحمد . س . أ سن 38 عامل حال قيامهما بالتنقيب عن الآثار داخل العقار سكنهما وعثر بداخله على حفرة قطرها 1 متر بعمق 20 متر وأدوات تنقيب « 2 موتور كهربائي و5 مواتير شفط مياه وسلم خشبي وكمية من الأحبال ومطرقة وعتلة حديدية».



وبمواجهتهما بالمعلومات وما أسفر عنه الضبط اعترفا بقيامهما بأعمال الحفر بقصد التنقيب عــــــن الآثار.



تحرر عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق.