فوائدها مذهلة .. 5 أسباب تجبرك على تناول كوب عصير طماطم يوميا

أكدت مجموعة مختلفة من الأبحاث والدراسات العلمية مؤخرا العديد من فوائد تناول عصير الطماطم الطازج على الوقاية من أمراض القلب و الأوعية الدموية وكذلك للبشرة وغيرها من الأمراض وخاصة لكبار السن، فهي طبيعية ومتوفرة وغير مكلفة وسهل تناولها بشكل يومي في المنزل.



بحسب موقع healthline ، إليك أبرز فوائد تناول كوب عصير الطماطم بشكل يومي :



١- الطماطم غنية بمجموعة مختلفة من الفيتامينات و العناصر الغذائية الهامة لكل أعضاء الجسم، منها الكالسيوم ، فيتامين أ، ومركبات مثل الكاروتينويد و حمض جاما أمينوبيريكريك وكلها مفيدة للقلب و الشرايين و الأوعية الدموية .



٢- كوب من عصير الطماطم يحمي من تصلب الشرايين فهي تقلل من الدهون الثلاثية في الدم التي تعد سبب رئيسي في تصلب الشرايين .



٣- كوب الطماطم يحمي من أنواع مختلفة من السرطانات مثل سرطان الثدي و البنكرياس و البروستاتا، فهي غنية بالليكوبين و الكاروتينات التي تقي من السرطان .



٤- عصير الطماطم مفيد للجهاز الهضمي حيث يسهل عملية الهضم ويحفز حركة الأمعاء ويعالج الامساك .



٥- عصير الطماطم مفيد لصحة العظام وخاصة لكبار السن نظرا لاحتوائه على فيتامين ك ، ومن الافضل تناوله دون إضافة الملح أو السكر .



