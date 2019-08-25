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فوائدها مذهلة .. 5 أسباب تجبرك على تناول كوب عصير طماطم يوميا

الأحد 25/أغسطس/2019 - 01:01 ص
فوائد عصير الطماطم
فوائد عصير الطماطم
رشا عوني
أكدت مجموعة مختلفة من الأبحاث والدراسات العلمية مؤخرا العديد من فوائد تناول عصير الطماطم الطازج على الوقاية من أمراض القلب و الأوعية الدموية وكذلك للبشرة وغيرها من الأمراض وخاصة لكبار السن، فهي طبيعية ومتوفرة وغير مكلفة وسهل تناولها بشكل يومي في المنزل.

بحسب موقع healthline ، إليك أبرز فوائد تناول كوب عصير الطماطم بشكل يومي :

١- الطماطم غنية بمجموعة مختلفة من الفيتامينات و العناصر الغذائية الهامة لكل أعضاء الجسم، منها الكالسيوم ، فيتامين أ، ومركبات مثل الكاروتينويد و حمض جاما أمينوبيريكريك وكلها مفيدة للقلب و الشرايين و الأوعية الدموية .

٢- كوب من عصير الطماطم يحمي من تصلب الشرايين فهي تقلل من الدهون الثلاثية في الدم التي تعد سبب رئيسي في تصلب الشرايين .

٣- كوب الطماطم يحمي من أنواع مختلفة من السرطانات مثل سرطان الثدي و البنكرياس و البروستاتا، فهي غنية بالليكوبين و الكاروتينات التي تقي من السرطان .

٤- عصير الطماطم مفيد للجهاز الهضمي حيث يسهل عملية الهضم ويحفز حركة الأمعاء ويعالج الامساك .

٥- عصير الطماطم مفيد لصحة العظام وخاصة لكبار السن نظرا لاحتوائه على فيتامين ك ، ومن الافضل تناوله دون إضافة الملح أو السكر .

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