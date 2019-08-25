اهم الاخبار اليوم | كهربا أهلاوي وأزارو في قطر.. عنتيل حجازي أمام القضاء وراوتر WE بـ 5 جنيهات

نشر موقع صدي البلد عدة أخبار مهمة علي مدار الساعات الماضية أهمها ظهور كهربا بزي الأهلي وعروض قطرية لوليد ازارو وأيضا إحالة عنتيل قرية حجازي للمحاكمة وأخيرا المصرية للاتصالات تطرح راوتر بـ 5 جنيهات.تداول رواد مواقع تواصل الصور " إنستجرام "، صورة تثير الجدل للاعب محمود عبد المنعم " كهربا"، لاعب الزمالك السابق ونادي أفيس البرتغالي الحالي .وظهر محمود كهربا وهو يرتدي تي شيرت الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بصحبة بعض الأطفال .أحالت نيابة شرق طنطا الكلية بمحافظة الغربية عنتيل قرية حجازى وسيدتين ومتهم اخر هارب الى محكمة الجنح بتهمة تسريب فيديوهات إباحية والتحريض على الفسق والفجور اعد قرار الاحالة المستشار ياسين زغلول المحامي العام لنيابات شرق طنطا الكلية.وقال مصدر قضائى انه جار تحديد جلسة لمحاكمة اسماعيل . أ عنتيل قرية حجازى والمتهمين فى قضية الفيديوهات الإباحية خلال ساعات.وكانت النيابة العامة قررت حبس عنتيل قرية حجازى 4 ايام بعد القاء القبض عليه فى احد الاكمنة التى اعدت له وأمر المستشار خالد عابدين رئيس نيابة مركز المحلة بعرض كافة الفيديوهات الإباحية المنسوبة للمتهم عنتيل قرية حجازى على لجان فنيه متخصصه لبيان عما اذا كان قد تم اجراء اى تعديل او مونتاج عليها من عدمه.أعلن المجلس القومي للطفولة والأمومة، عن إحباط محاولة جديدة لتزويج طفلة تبلغ من العمر 15 عاما في المطرية بالقاهرة.وأوضحت الدكتورة عزة العشماوي الأمين العام للمجلس القومى للطفولة والأمومة، أن المجلس تلقي بلاغًا من أحد الأهالي بالمطرية يفيد بعزم أب تزويج طفلته البالغة من العمر 15 عاما بشاب 25 عاما من أحد سكان المنطقة، وذلك بالمخالفة لقانون الطفل حيث تم تحرير بلاغ بذلك على خط نجدة الطفل 16000 .ووجهت الدكتورة عزة العشماوي، بإحالة البلاغ إلى لجنة الطفولة بالمحافظة لإعمال شئونها وللتحري من دقة المعلومات الواردة بالبلاغ، لافتة إلى أنه بالفعل انتقلت لجنة من حماية الطفل بالمحافظة وتم التأكد من صحة المعلومات التي وردت بشأن تزويج الطفلة وأن الأسرة تستعد لإتمام مراسم حفل الزواج اليوم السبت.كشفت مصادر خاصة داخل النادي الأهلي ان وليد أزارو مهاجم الفريق الأول لكرة القدم، تحدث مع مسؤولي القلعة الحمراء بشأن عروض قدمت له من أندية قطرية.وقال وليد ازارو على حسب المصدر المسؤول أنه تحدث مع مسؤولي النادي الأهلي، أن العروض ستقدم لإدارة النادي خلال الأيام القادمة، تمهيدًا منه على بداية المفاوضات.وأضاف المصدر المسؤول أن إدارة النادي لم تعترض على رحيل أزارو، لكن بشرط أن يقدم الفريق الذي يرغب في ضم اللاعب القيمة المادية لازارو وسوف يتم الإستغناء عنه، على حسب رغبته.يواصل الجزء الثانى من فيلم الفيل الأزرق 2، تحقيق إيرادات قياسية فى شباك التذاكر المصرى بعد وصوله إلى ما يقرب من 87 مليون جنيه بعد 31 ليلة عرض فضلا عن إيرادات كبيرة يحصدها فى توزيعه الخارجى.الفيلم كسر الرقم السابق المسجل باسم فيلم كازابلانكا للنجم أكير كرارة الذى وصل لحوالى 79 مليون جنيه، ويبقى فى المركز الثالث فيلم الممر للنجم أحمد عز بـ 74 مليون جنيه، وكلاهما تم طرحه خلال عام 2019.علنت المصرية للاتصالات WE عن إضافة نموذج جديد للتعامل مع العملاء فيما يخص شراء الراوتر فائق السرعة VDSL - بخلاف السداد النقدي لشراء الراوتر، وذلك لضمان تقديم خدمة إنترنت عالية الجودة لعملائها الحاليين والجدد و حصولهم علي أقصى سرعة يتحملها الخط الأرضي.ويستطيع العميل الحصول علي الراوتر فائق السرعة الجديد بسداد مقابل استخدام ٥ جنيهات شهريا طول مدة عمل الراوتر بكفاءة عند العميل وبدون سداد أي مبلغ لشراء الراوتر عند التعاقد على الراوتر الجديد.وتلتزم الشركة بتغيير الراوتر في حالة وجود أي عيوب فنية أو عيوب صناعة (غير ناتجة عن سوء استخدام) بدون مقابل في أي وقت.