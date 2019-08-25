أخبار الفن| الفيل الأزرق الأعلى فى تاريخ السينما المصرية وتغيير موعد انعقاد أيام قرطاج السينمائية

نشر موقع «صدى البلد» الإخباري على مدار الساعات الماضية، عددًا من الأخبار المهمة فى قسم الفن، نستعرض أبرز ما جاء فيها، من خلال التقرير التالى:يواصل الجزء الثانى من فيلم الفيل الأزرق 2، تحقيق إيرادات قياسية فى شباك التذاكر المصرى بعد وصوله إلى ما يقرب من 87 مليون جنيه بعد 31 ليلة عرض فضلا عن إيرادات كبيرة يحصدها فى توزيعه الخارجى.يستعد عشاق لمسلسل الدراما والتشويق Peaky Blinders طرح الموسم الجديد غدا عبر الشبكة الإنجليزية BBC، والتى نشرت بعض ملامح الموسم الجديد عبر حساباتها الرسمية، والتى ضمت مشهدا لـ"تومى شيلبي"، لإشعال حماس الجمهور قبل عرض الموسم الجديد.يواصل الجزء الثانى من فيلم الفيل الأزرق 2، تحقيق إيرادات قياسية فى شباك التذاكر المصرى بعد وصوله إلى ما يقرب من 87 مليون جنيه بعد 31 ليلة عرض فضلا عن إيرادات كبيرة يحصدها فى توزيعه الخارجى.غيرت إدارة أيام قرطاج السينمائية بتونس موعد انعقاد الدورة المقبلة وهو 26 أكتوبر حتي 2 نوفمبر بدلا من التاريخ السابق الذي تم الإعلان عنه وذلك لقرب موعد الانتخابات الرئاسية في تونس ما دفع بإدارة المهرجان للتعجيل بالموعد حيث الموعد القديم من 2 وحتى 9 نوفمبر.تقدمت وزيرة الثقافة الجزائرية بإستقالتها قبل قليل على خلفية الاحداث الدامية التى شهدتها حفل الفنان الجزائري ​عبد الرؤوف دراجي​ المعروف بـ "سولكينغ" وأدت إلى وفاة 5 أشخاص نتيجة التدافع الذى حدث مام أحد مداخل ملعب "20 أوت" الرياضي في العاصمة.