تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة: ننفذ خطة الدولة لتوفير فرص العمل للشباب

أكدت نيفين جامع، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية، أن الجهاز يعمل علي تنفيذ خطة الدولة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة من خلال تقديم الدعم والمساندة لتلك المشروعات.



وأضافت نيفين في تصريحات، أن الجهاز يقدم حزمة متكاملة من الخدمات المالية وغير المالية والتدريب اللازم للقائمين على تلك المشروعات.



وأوضحت أن الجهاز يقوم بعملية التسويق والترويج لهذه الوحدات بما يحقق خطة الدولة الهادفة الى سرعة تشغيل هذه الوحدات وبدء الإنتاج الفوري وهو ما سينعكس ايجابًا على زيادة معدلات الإنتاج وتوفير المزيد من فرص العمل أمام الشباب.



وكشفت عن العمل مع الهيئة العامة للتنمية الصناعية لتلقى طلبات المستفيدين على الوحدات الصناعية بالمجمعات من خلال فروع الجهاز و فروع الهيئة بالمحافظات.

