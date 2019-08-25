الماء والليمون للتخسيس بدون ريجيم.. تناوليه فى هذا الوقت

الماء و الليمون للتخسيس فوائد عديدة غير متوقعة لجسمك ويعمل هذا المشروب على تعزيز ترطيب الجسم، كما أنه مصدر جيد لفيتامين ج إليك سبع طرق يمكن لجسمك الاستفادة من الماء و الليمون للتخسيس.

إليك فوائد غير متوقعه لتناول الماء والليمون خاصة على معدة فارغة فى الصباح مع بداية يومك



1. الماء و الليمون للتخسيس .. يعزز الترطيب

2. الماء و الليمون للتخسيس فهو مصدر جيد لفيتامين ج

3. الماء و الليمون للتخسيس .. يدعم فقدان الوزن

4. الماء و الليمون للتخسيس .. يحسن جودة بشرتك

5. الماء و الليمون للتخسيس .. يساعد على الهضم

6. الماء و الليمون للتخسيس .. ينعش التنفس

7. الماء و الليمون للتخسيس .. يمنع حصى الكلى

اسرار تحضير الماء والليمون للتخسيس

الماء والليمون للتخسيس ونكهة مميزة

-بضعة ينابيع من النعناع





ملعقة صغيرة من العسل الخام





شريحة من الزنجبيل الطازج





ملعقة من القرفة





يمكنك أيضًا إضافة شرائح من ثمار الحمضيات الطازجة الأخرى مثل البرتقال أو شرائح الخيار







كل ما عليك للاستفاء من الماء والليمون للتخسيس الاحتفاظ بالماء بالليمون على شكل مكعبات مثلجة وتجميدها. إسقاط بضعة مكعبات في كوب من الماء البارد أو الساخن حسب الحاجة.

الماء هو أفضل مشروب يمنحك الترطيب ويحارب الجفاف خاصة فى الطقس الحار كوب من الماء والليمون للتخسيس وتعزيز الأيض.الماء و الليمون غني بفيتامين ج ، أحد مضادات الأكسدة الأولية التي تساعد على حماية الخلايا من إتلاف الجذور الحرة كما أنه غنى بفيتامين C الذى قد يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية و السكتة الدماغية ، و خفض ضغط الدم.أظهرت الأبحاث أن مضادات الأكسدة الموجودة في الليمون تقلل بشكل كبير من زيادة الوزن وتحسين مقاومة الأنسولين ، وهما العاملان الرئيسيان في تطور مرض السكري من النوع 2.قد يساعد فيتامين (ج) الموجود في الليمون في تقليل تجاعيد البشرة وحمايتها من الجفاف و الشيخوخة المبكرةتناول الماء والليمون يساعد في منع الاصابة بالإمساك . قد يساعد شرب ماء الليمون الدافئ أو الساخن عند الاستيقاظ على إراحة جهازك الهضمىتناول كوب من ماء والليمون بعد الوجبات وأول شيء في الصباح يحفز اللعاب و منع جفاف الفم ، مما قد يؤدي إلى رائحة الفم الكريهة التي تسببها البكتيريا.حامض الستريك في الليمون قد يساعد في منع حصوات الكلى . السيترات ، أحد مكونات حامض الستريك ، تجعل البول أقل حمضية وربما يؤدي إلى تكسيرالحصوات الصغيرة.وفقا لموقع .healthline.com عند صنع ماء الليمون ، استخدم دائمًا الليمون الطازج بدلاً من الليمون الاصطناعي من زجاجة.لجعل المشروب صحيًا قدر الإمكان ، استخدم الماء المصفى والليمون العضوي.لنكهة مميزة أضيفى إلى الماء والليمون للتخسيس مجموعة النكهات التالية :رشة من الكركميمكنك أن تبدأ يومك بكوب من ماء بالليمون الدافئ ، والحفاظ على إبريق من الماء مملوء ببضع شرائح الليمون في الثلاجة وتناوله تطوال اليوم ..