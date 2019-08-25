فريق طبي سعودي يسافر إلى اليمن لإنقاذ طفلة عمرها 10 أيام .. فيديو

وجه عدنان باشعيب، والد الطفلة اليمنية جنى، الشكر إلى الملك سلمان خادم الحرمين الشريفين، بعد استجابة مركز الملك سلمان للأعمال الإنسانية، وإرسال فريق طبي لإنقاذ ابنته التي لا يتعدى عمرها 10 أيام.



وأضاف باشعيب، في تصريحات تلفزيونية للقناة السعودية الإخبارية، أن ابنته كانت تعاني من عدم وصول الأكسجين إلى الرئة، مشيرا إلى أن الفريق الطبي قام بعمل اللازم فور وصوله، وكانت عملية ناجحة.



من جانبه أوضح الدكتور جميل عطاء، استشاري قلب الأطفال، إن الحملة جاءت لإجراء العمل الطارئ لإنقاذ حياة الطفلة جنى، والتي لم يكن هناك حلا لإجراء عمليتها سوى بانتقال الفريق الطبي إلى اليمن.