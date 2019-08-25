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أول تعليق من نتنياهو على القصف الإسرائيلي ضد فيلق القدس الإيراني في سوريا

الأحد 25/أغسطس/2019 - 01:26 ص
بنيامين نتنياهو
بنيامين نتنياهو
حسام رضوان
بعدما أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي شن غارات على أهداف إيرانية في سوريا مساء السبت، جاء أول تعليق من رئيس وزراء الكيان الصهيوني بنيامين نتنياهو، كشف خلاله عن تفاصيل العملية.

وقال نتنياهو عبر "تويتر" إن استهداف فيلق القدس في العاصمة السورية دمشق تم بجهد كبير".

وأضاف:" أصدرت تعليمات للاستعداد لكل سيناريو وسنواصل العمل ضد إيران والمنظمات التابعة لها بتصميم ومسؤولية للحفاظ على أمن إسرائيل".

كان جيش الاحتلال الإسرائيلي، أعلن في بيان، عن شن غارات جوية استهدفت قوات جوية إيرانية جنوبي العاصمة السورية دمشق.

وقال بيان الاحتلال: "تم إحباط عملية إرهابية خطط لتنفيذها فيلق القدس الإيراني وميليشيات شيعية ضد أهداف إسرائيلية".

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