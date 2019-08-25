تحليل عينات الطعام والماء.. الصحة توضح حقيقة وجود وباء في الغردقة

قال خالد مجاهد المتحدث باسم وزارة الصحة، إن هناك لجانا مركزية تتفقد الفنادق في منطقة البحر الأحمر، وسحب عينات من الغذاء والماء للتأكد من سلامته.



وأضاف خلال تصريحات تلفزيونية، أنه تم رصد شكوى منذ 14 يوما، أن بعض السياح عانوا من نزلة معوية في أحد فنادق الغردقة، موضحًا أنه على الفور تحركت لجنة وأجرت تحليلا لعينات من الطعام والماء وجاءت النتيجة سلبية.



وعما تردد فى بعض الصحف بانتشار ميكروب في الغردقة، قال إنه تم إرسال لجان إلى جميع فنادق البحر الأحمر لإجراء تحليل على الغذاء والماء، وستنتهي اللجنة من عملها نهاية الأسبوع، وسيرسل التقرير إلى وزيرة الصحة، مؤكدا أن الغردقة لا يوجد بها أي أوبئة.