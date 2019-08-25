فى أحدث ظهور له.. مصطفى حجاج: انت فين يا حنان.. شاهد

نشر الفنان مصطفى حجاج صورة جديدة له عبر حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى للصور والفيديوهات " إنستجرام ".
وعلق مصطفى حجاج على الصورة : قائلا " انت فين ياحنان حد يقولى فين " .
وطرح مصطفى حجاج، مؤخرا، أولى أغنيات ألبومه "هتزهزه" والتي حملت أسم «آه يا حنان»، من كلمات عنتر هلال وألحان محمد يحي وتوزيع توما وهندسة صوتية لـ هاني محروس.
وعلق مصطفى حجاج على الصورة : قائلا " انت فين ياحنان حد يقولى فين " .
وطرح مصطفى حجاج، مؤخرا، أولى أغنيات ألبومه "هتزهزه" والتي حملت أسم «آه يا حنان»، من كلمات عنتر هلال وألحان محمد يحي وتوزيع توما وهندسة صوتية لـ هاني محروس.