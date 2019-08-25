فى أحدث ظهور له.. مصطفى حجاج: انت فين يا حنان.. شاهد

نشر الفنان مصطفى حجاج صورة جديدة له عبر حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى للصور والفيديوهات " إنستجرام ".



وعلق مصطفى حجاج على الصورة : قائلا " انت فين ياحنان حد يقولى فين " .



وطرح مصطفى حجاج، مؤخرا، أولى أغنيات ألبومه "هتزهزه" والتي حملت أسم «آه يا حنان»، من كلمات عنتر هلال وألحان محمد يحي وتوزيع توما وهندسة صوتية لـ هاني محروس.