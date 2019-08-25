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فن

فى أحدث ظهور له.. مصطفى حجاج: انت فين يا حنان.. شاهد

الأحد 25/أغسطس/2019 - 04:13 ص
مصطفى حجاج
مصطفى حجاج
القسم الميدانى
نشر الفنان مصطفى حجاج صورة جديدة له عبر حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى للصور والفيديوهات " إنستجرام ". 

وعلق مصطفى حجاج على الصورة : قائلا " انت فين ياحنان حد يقولى فين " .

وطرح مصطفى حجاج، مؤخرا، أولى أغنيات ألبومه "هتزهزه" والتي حملت أسم «آه يا حنان»، من كلمات عنتر هلال وألحان محمد يحي وتوزيع توما وهندسة صوتية لـ هاني محروس.

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