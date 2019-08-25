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تنمية التجارة الداخلية: إعداد مناطق لوجستية للسلع والخدمات في المحافظات قريبا

الأحد 25/أغسطس/2019 - 03:01 ص
الخضروات والفاكهة
الخضروات والفاكهة
حمزة شعيب
أكدت الدكتورة هبة السيد مساعد رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، أن انخفاض معدل التضخم من 15 لـ9% مؤخرًا، أثر على أسعار السلع والخضروات بشكل كبير.

وتابعت "السيد"، خلال مداخلة تلفونية مع الإعلامية إيمان الحصري" مقدمة برنامج "مساء dmc"، المذاع على فضائية "dmc"، أن المواطن قد لا يشعر بانخفاض الأسعار بشكل ملحوظ، نتيجة تعدد حلقات تداول السلع والخضار، قبل وصولها للمستهلك.

وأشارت إلى أن الجهاز سيعمل على حل هذه المشكلة من خلال اعداد مناطق لوجستية للسلع والخدمات في المحافظات.

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