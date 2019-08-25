مدير مستشفيات الدمرداش: الدولة ترصد أموال خاصة لزراعة الكبد.. فيديو

قال الدكتور أيمن صالح، مدير مستشفيات الدمرداش، إن الدولة ترصد أي أموال خاصة لزراعة الكبد بمستشفي الدمرداش.



وأضاف "صالح"، خلال استضافته ببرنامج "مساء دي إم سي"، المُذاع عبر فضائية "دي إم سي"، أن هناك قواعد لمكافحة العدوى وجودة الخدمة الصحية وتنفيذها يحتاج إلى أموالا هائلة.



وأشار إلى أن عمليات زرع الكبد تتم داخل مستشفى الدمرداش بالمجان دون أي مقابل.



وأوضح مدير مستشفيات الدمرداش، أنه يتم سرعة وحسن إدارة المبلغ المرصود من الدولة لكي يتم صرفه بالتعامل مع وزارة الصحة والتأمين الصحي لخدمة أكبر عدد من المواطنين.

