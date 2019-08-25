ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مدير مستشفيات الدمرداش: الدولة ترصد أموال خاصة لزراعة الكبد.. فيديو

الأحد 25/أغسطس/2019 - 04:15 ص
زراعة الكبد
زراعة الكبد
محمد القاضي
قال الدكتور أيمن صالح، مدير مستشفيات الدمرداش، إن الدولة ترصد أي أموال خاصة لزراعة الكبد بمستشفي الدمرداش.

وأضاف "صالح"، خلال استضافته ببرنامج "مساء دي إم سي"، المُذاع عبر فضائية "دي إم سي"، أن هناك قواعد لمكافحة العدوى وجودة الخدمة الصحية وتنفيذها يحتاج إلى أموالا هائلة.

وأشار إلى أن عمليات زرع الكبد تتم داخل مستشفى الدمرداش بالمجان دون أي مقابل.

وأوضح مدير مستشفيات الدمرداش، أنه يتم سرعة وحسن إدارة المبلغ المرصود من الدولة لكي يتم صرفه بالتعامل مع وزارة الصحة والتأمين الصحي لخدمة أكبر عدد من المواطنين.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مركز الجهاز الهضمي بالمنصورة: عمليات زراعة الكبد تُجرى بالمجان.. فيديو

صرح طبي عالمي.. مركز الجهاز الهضمى بالمنصورة يعمل بكفاءة عالية.. زرع عمليات الكبد منذ عام 2008.. ونجح في زراعة أكثر من 700 حالة

ترشيحاتنا

حزب الله يكشف سر انفجار بيروت: أسقطنا طائرتين إسرائيليتين

قومي المرأة يتقدم بشكوى للمجلس الأعلى للإعلام ضد تامر أمين

رحيل أيمن حفني .. مرتضى منصور يوضح حقيقة التعاقد مع ازارو ..فيديو

ريهام سعيد تواصل سقطاتها.. والبرلمان ينتفض ضدها بعد تصريحاتها عن السمنة.. أنيسة حسونة تطالب بعقابها.. وإشادة بموقف القومي للمرأة

بالدولار وبعد الخصم.. سعر غير متوقع لـ فستان دنيا سمير غانم المثير للجدل

انهيار بركات .. متعب يكشف كواليس صدمة هزيمة الأهلى بخماسية من صن داونز .. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالدولار وبعد الخصم.. سعر غير متوقع لـ فستان دنيا سمير غانم المثير للجدل

جمبسوت مكشوف و ريش أحمر ... زوجة مصطفي فهمي تخطف الأنظار بإطلالة شبابية

فتحة فستان تظهر ساقيها .. لطيفة بإطلالة تثير الجدل فى أحدث ظهور.. شاهد