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فن

الحكاية روح على مسرح الحديقة الدولية .. اليوم

الأحد 25/أغسطس/2019 - 04:14 ص
صدى البلد
آيه عاطف
تقدم فرقة مسرح الشمس لدمج ذوي الاحتياجات الخاصة التابعة للبيت الفني للمسرح ضمن مسابقة مسرح الطفل بالمهرجان القومي للمسرح المصري في دورته ال١٢ العرض المسرحي " الحكاية روح"، اليوم الأحد، في تمام الثامنة و النصف مساء على مسرح الحديقة الدولية بمدينة نصر، حيث يقدم العرض للجمهور بالمجان.

يستعرض "الحكاية روح" سيرة حياة الفنانين الكبار عمار الشريعي، سيد مكاوي و طه حسين، و غيرهم من الفنانين من ذوي الإحتياجات الخاصة، و كيف استطاعوا تحدي الصعاب التي واجهتم حتى أصبحوا من أهم فناني مصر و العالم العربي التي لا تنسى.

"الحكاية روح" بطولة رحمة ممدوح، إيناس نور، وائل أبو السعود، ماهر محمود، ألحان أحمد الناصر، إستعرضات شريف فؤاد، ديكور محمد هاشم، إضاءة عز حلمي، مساعد مخرج هيثم حسن، العرض من تأليف و أشعار مصطفى زيكو، ومن إخراج محمد متولي.

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