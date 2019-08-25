تحتل المركز الأول .. الغربية محافظة العناتيل آخرهم عنتيل قرية حجازى .. وعام 2014 الأكثر فى الفضائح

فيديوهات إباحية وفضائح أخلاقية تطل علينا كل فترة على مواقع التواصل الاجتماعى أو الإنترنت، تبدأ بعلاقات غير شرعية، وتنتهى فى المحاكم وأقسام الشرطة بفضيحة ودمار للأسرة، كان آخرها قضية عنتيل قرية حجازي بمدينة المحلة محافظة الغربية، الذى نشر مقاطع لسيدتين من قرية حجازى، وتسببت تلك الفيديوهات فى تدمير أسرتين وإلحاق العار بهما.





ارتبطت تلك الفضائح والفيديوهات بكلمة عنتيل؛ نظرا لقيام الشخص بإقامة علاقات غير شرعية مع أكثر من سيدة.. صدى البلد رصد كافة حالات الانحلال الأخلاقي أو كما أطلق عليها ظاهرة العناتيل التى ارتبطت بمحافظة الغربية والتى كان لها النصيب الأكبر، واحتلت المرتبة الأولى فى تلك الجرائم والفيديوهات .





قصة مدرب الكاراتيه عنتيل المحلة

فى عام 2014 انتشرت فيديوهات جنسية لسيدات أثناء ممارسة الرذيلة مع أحد الأشخاص، والذى تبين بعدها أنه يدعى ع ا مدرب كاراتيه بمدينة المحلة محافظة الغربية، وانتشرت المقاطع مثل النار فى الهشيم، وبدأ تداولها على الهواتف، وبلغ عدد الفيديوهات ما يقرب من 12 فيديو تم نشرها على المواقع الإباحية، ما تسبب فى حالة من الذعر بين الأهالى بعد ظهور سيدات فى مشاهد جنسية داخل صالة للألعاب الرياضية، وباتت فضيحة كبرى، تقدم بعدها أحد الأزواج ببلاغ ضد زوجته والمتهم، بعد أن شاهد مقطع تظهر فيه زوجته، والقى القبض على المتهم، وقضت المحكمة عليه بالحبس سنتين مع الشغل والنفاذ بتهمة نشر فيديوهات جنسية وإباحية على مواقع الإنترنت بعد تصويره حال ممارسته الرذيلة مع عدد من السيدات، ووجهت النيابة للمتهم تهم ممارسة الرذيلة والفعل الفاضح مع أكثر من 25 سيدة.





عنتيل المحلة الثانى

فى ذات العام ألقت مباحث الغربية القبض على شاب يدعى م ز بعد تعدد البلاغات ضده بتهمة النصب والاستيلاء على أموال من المواطنين بعد انتحاله صفة موظف فى جهات سيادية وقدرته على إنهاء مصالحهم، والتوسط لهم فى إنهاء بعض المصالح، وبعد إلقاء القبض عليه، وأثناء فحص الهاتف المحمول الخاص به عثر على فيديوهات ومقاطع مخلة بالآداب، وهو يمارس الجنس مع فتيات وسيدات، كما توجد صور فوتوغرافية مع أخريات فى أوضاع فاضحة، فتم التحفظ على الهاتف.

وتبين من التحريات أن المتهم ارتكب عدة قضايا نصب وهناك بلاغات ضده، حيث طلب مبلغ 80 ألف جنيه من سيدة مارس الجنس معها، وقام بتصويرها مقابل تعيين ابنها فى شركة بترول، وعند افتضاح أمره هددها بنشر الفيديوهات، كما قام بتصوير عدة فتيات وتهديدهن بنشر صورهن على المواقع حتى يبتزهم مقابل مبالغ مالية، وقضت محكمة جنح أول المحلة الكبرى برئاسة المستشار يوسف طارق، اليوم الأحد، بالحبس 7 سنوات وشهرين على المتهم بتهم النصب والفعل الفاضح وتصوير سيدات بدون علمهن.

عنتيل الغربية السلفى قامت الدنيا ولم تقعد عقب انتشار مقاطع جنسية لأحد الأشخاص الملتحين وهو يمارس الرذيلة مع إحدى السيدات داخل شقة، ويقوم بتصويرها بمدينة السنطة محافظة الغربية، وأطلق عليه الأهالى عنتيل السنطة، وانتشرت الفيديوهات بالإنترنت انتشار النار فى الهشيم، وبلغ عددها أكثر من 60 فيديو؛ مما تسبب له فى فضيحة كبرى داخل المدينة.

عنتيل قرية حجازى أحالت نيابة شرق طنطا الكلية بمحافظة الغربية عنتيل قرية حجازى وسيدتين ومتهم آخر هارب إلى محكمة الجنح بتهمة تسريب فيديوهات إباحية والتحريض على الفسق والفجور، أعد قرار الاحالة المستشار ياسين زغلول المحامي العام لنيابات شرق طنطا الكلية.



وقال مصدر قضائى إنه جار تحديد جلسة لمحاكمة اسماعيل . أ عنتيل قرية حجازى والمتهمين فى قضية الفيديوهات الإباحية خلال ساعات.



وكانت النيابة العامة قررت حبس عنتيل قرية حجازى 4 أيام بعد إلقاء القبض عليه فى أحد الأكمنة التى أعدت له وأمر المستشار خالد عابدين رئيس نيابة مركز المحلة بعرض كافة الفيديوهات الإباحية المنسوبة للمتهم عنتيل قرية حجازى على لجان فنية متخصصة لبيان ما إذا كان قد تم إجراء اى تعديل أو مونتاج عليها من عدمه.

واستمعت النيابة إلى أقوال عنتيل قرية حجازى المتهم بممارسة الرذيلة مع سيدتين بـ قرية حجازى بمدينة المحلة، وأكد فى التحقيقات أنه مارس الرذيلة مع السيدتين بدون مقابل وقام بتصويرهما بهاتفه المحمول للاحتفاظ بالفيديوهات للذكرى دون الضغط عليهما.

وأضاف عنتيل قرية حجازي فى التحقيقات، أن عطلا حدث فى هاتفه المحمول منذ فترة، وتوجه إلى أحد مراكز صيانة المحمول بالقرية لإصلاحه، إلا أن الفنى صاحب المركز قام بأخذ نسخة من الفيديوهات التى تجمعه مع السيدتين واحتفظ بنسخة منها، وبعد مرور فترة اكتشف أن الفيديوهات مع صاحب مركز الصيانة الذى طلب منه أموالا نظير عدم نشرها وفضحه بين الأهالى.

وتابع عنتيل قرية حجازي أنه رفض إعطائه أى مبالغ مالية، وفوجئ بنشر الفيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعى والإباحية، وبعدها ترك القرية وأغلق محل قطع الغيار وهرب إلى مدينة المحلة خوفا من فتك أهالى القرية به بعد نشر فيديوهات لسيدتين مارس معهما الرذيلة.

وأكد عنتيل قرية حجازى أنه تعرف على السيدتين محل الواقعة أثناء جلوسه أمام محل قطع الغيار الخاص به فى القرية، حيث بدأ بمعاكستهما وبعدها تعرف عليهما وأقام علاقة غير شرعية باستدراجهما إلى شقته بالقرية وممارسة الرذيلة.

ومن ناحية أخرى أمرت النيابة بسرعة ضبط وإحضار صاحب مركز صيانة هواتف محمولة بقرية حجازى يدعى الدوكش متورط فى الواقعة لقيامه بتسريب فيديوهات عنتيل قرية حجازى على المواقع الإباحية بتهمة التحريض على الفسق والفجور.

وأدلت السيدتان اللتان ظهرتا فى فيديوهات عنتيل قرية حجازى بأقوالهما أمام النيابة، حيث أكدتا أنهما تعرفتا على المتهم أثناء جلوسه أمام محله بالقرية، وأنه استدرجهما إلى شقته ومارس الرذيلة معهما بدون مقابل، وفوجئتا بانتشار فيديوهات جنسية معه على مواقع الإنترنت وأنكرتا معرفتهما بالفيديوهات أو نشرها على الإنترنت.

ومن ناحية أخرى، قال عنتيل قرية حجازي في التحقيقات : " والله العظيم أنا ما هددتهمش ولا كنت عاوز ابتزهم، مارست معاهم الرذيلة بإرادتهم بدون تهديد، ولكن فيه ناس سرقت الفيديوهات وسربتها من أحد مراكز الكمبيوتر وصيانة المحمول بمنطقة منشية كفر حجازي".

وأضاف عنتيل قرية حجازي المتهم "إسماعيل. ا"، والمعروف بـ عنتيل قرية حجازى، أنه صاحب محل إكسسوارات وقطع غيار سيارات، وأن أصوله ليست من القرية، ولكنه وافد على أهلها طوال السنوات الماضية كي يكسب قوته بالحلال، مشيرا إلى أنه فوجئ بتداول الفيديوهات، وهو ما دفعه للهروب خشية الفتك به على أيدي عائلتي السيدتين.

وأوضح عنتيل قرية حجازى المتهم فى أقواله أمام النيابة العامة، أنه تعرف على السيدتين وأقام علاقة غير شرعية معهما ومارس الرذيلة معهما بدون مقابل، ونفى المتهم أنه قام بابتزازهما بالفيديوهات أو استدراجهما لممارسة الرذيلة بالإكراه، مؤكدا أنه هرب فور علمه بالقبض عليهما وعرضهما أمام النيابة العامة خلال الـ6 أشهر الماضية بعد انتشار الفيديوهات على المواقع الإباحية.

وقالت مصادر إن النيابة وجهت الدعوة إلى السيدتين هما "ا. ال"، 25 سنة، و"ش. ا"، ٣٣ سنة، لسماع أقوالهما فى قضية تداول وترويج فيديوهات إباحية من خلال التأكد للانصياع المتهم واستدراجهما إلى وممارسة الرذيلة معهما وتصويرهما فى أوضاع عري مخلة بالآداب بمنزله وسط قرية كفر حجازي بدائرة مركز المحلة.

وكشفت المصادر النيابية، أنه تم رصد ما يقرب من "5- 7" فيديوهات إباحية للسيدتين برفقة عنتيل قرية حجازى، وكتب عليها عنتيل قرية حجازى، وتم التأكد من هويتهما فعليا من التحقيق معهما فى وقت سابق، حيث أيدتا فعليا ممارسة الرذيلة معه دون الحصول على مقابل مادي، فضلا عن قيام المتهم بإغوائهما والدخول فى علاقة عاطفية كاملة معهما طوال فترة سكنه بذات القرية.

وأصدر المستشار ياسين زغلول، المحامي العام لنيابات شرق طنطا الكلية بمحافظة الغربية، توجيهاته إلى المستشار أحمد الحسيني، رئيس النيابة الكلية، بضرورة فتح باب التحقيق فى واقعة سقوط "إسماعيل. ا"، 39 سنة، المعروف إعلاميا بـ"عنتيل قرية حجازي الجديد"، لاتهامه بتسريب فيديوهات إباحية وتحرض على الفسق والفجور له مع سيدتين أثناء ممارسته الرذيلة داخل إحدى الشقق السكنية.

عنتيل القاهرة مارس الرذيلة مع 31 سيدة

قررت نيابة الغردقة الجزئية، فى عام 2014 حبس رجل أعمال وسيدة وبواب إحدى العمارات السكنية بالغردقة 4 أيام على ذمة التحقيقات، وذلك لممارسة رجل الأعمال والسيدة للأعمال المنافية للآداب، كما تم حبس بواب العمارة لقيامه بتأجير الشقة للممارسة الرذيلة.



كان ضباط قسم مكافحة الآداب بالبحر الأحمر، تمكنوا من ضبط رجل أعمال من القاهرة خلال ممارسته الرذيلة مع إحدى السيدات التي حضرت معه من القاهرة وذلك داخل إحدى الشقق السكنية بمنطقة الكوثر بالغردقة حيث عثر بالهاتف المحمول الخاص بالمتهم على 30 مقطع فيديو لرجل الأعمال خلال ممارسته الرذيلة مع عدد كبير من السيدات من مختلف الأعمار. وتم التحفظ على الهاتف. وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

كانت معلومات قد وردت أمام العقيد محمد عبدالفتاح، رئيس مباحث الآداب بالبحر الأحمر، بقيام رجل أعمال من القاهرة باستئجار شقة لمدة يوم واحد فقط بمنطقة الكوثر بالغردقة واستغلالها لممارسة الرذيلة مع إحدى السيدات التي حضرت معه من القاهرة، وبعد تقنين الإجراءات داهمت قوة أمنية مكونة من الرائدين شريف مرسى وشريف خليل والنقيب أحمد غريب معاوني مباحث الآداب وتم ضبط رجل الأعمال خلال ممارسته الرذيلةوعثر بهاتفه المحمول على 30 مقطع فيديو له خلال ممارسته الأفعال المنافية للآداب مع عدد من السيدات في مختلف الأعمار السنية.

وبمواجهته اعترف بقيامه باستئجار الشقة من بواب العمارة السكنية لمدة 12 ساعة فقط مقابل 250 جنيهًا. وأنه اتفق مع السيدة التى تم ضبطها معه على القيام برحلة إلى الغردقة لمدة يوم واحد مقابل حصولها على مبلغ 1000 جنيه.

عنتيل البحيرة الاول فى عام 2014 انتشرت فيديوهات جنسية فى محافظة البحيرة لاحد الاشخاص أثناء ممارسة الرذيلة مع بعض السيدات، وأطلق عليه عنتيل البحيرة وتمكنت الأجهزة الأمنية من إلقاء القبض على المتهم أثناء اختبائه بشقة بمنطقة العصافرة بالإسكندرية وتبين من التحريات قيام المتهم بممارسة الرذيلة مع عدد من الساقطات داخل مركز شباب القرية بمقابل مادي 100 جنيه وإنه كان يقوم بتصويرهن خلسة بكاميرا مثبتة أثناء ممارسة الرذيلة و إرغامهن على ممارسة الرذيلة.

وتبين أن المتهم صور احدى السيدات أكثر من 20 مقطع جنسي وأنه مارس الرذيلة مع 5 من النسوة وقام بتصويرهن.



وتبين ان الفيديوهات انتشرت عن طريق الخطأ عقب سرقتها فى محل صيانة اجهزة كمبيوتر اثناء تصليح هاتفه وعاقبته المحكمة بالحبس 3 سنوات و كفالة 2000 جنيه.

عنتيل الدروس الخصوصية ألقت الأجهزة الأمنية بالبحيرة القبض على مدرس بمدينة دمنهور قام بممارسة الرذيلة مع الطالبات وتصويرهم فى أوضاع مخلة، تبين أن المتهم صاحب مركز للدروس الخصوصية للمرحلة الإعدادية والثانوية فى مدينة دمنهور، ويستغل تردد بعض الطالبات على المركز وقيامه بممارسة الرذيلة معهن وتصوير بعضهن أثناء الرقص.





وتبين أن المدرس قام بتثبيت كاميرات داخل المركز الخاص به، وألقى القبض عليه وعثر على 3 كاميرات مثبتة فى أماكن مختلفة داخل المركز وعثر على مقاطع جنسية على هاتفه بلغت 120 مقطعا جنسيا لـ 3 فتيات بالاضافة الى صور

عنتيل دمياط والموظفات ألقت الأجهزة الأمنية بدمياط القبض على شخص صور 15 سيدة فى اوضاع مخلة بالاداب وتهديدهن بنشر صورهن وفيديوهات كانت مباحث مركز دمياط برئاسة الرائد محمد المليجي، رئيس مباحث فارسكور، وبإشراف المقدم أحمد غنيمة مفتش مباحث المديرية، بالتنسيق مع وحدة مباحث مكافحة جرائم الإنترنت، من إلقاء القبض على خ ع، من مدينة الروضة بمركز فارسكور بدمياط، بتهمة إنشاء حسابات وهمية، وابتزاز السيدات وطلب مبالغ مالية منهن أو ممارسة الأعمال الفاضحة، تحت التهديد بعدة صور يقوم بالاستيلاء عليها منهن.

تم القبض على المتهم، بعد أن تبين أنه يطالب سيدة بدفع مبلغ 20 ألف جنيه مقابل عدم نشره صورها، حيث تم إعداد كمين شرطي له، بمشاركة سيدتين قام المذكور بإبتزازهن وتوريطهن في عملية استلام الأموال وتم القبض عليهما وأرشدا عن المتهم المذكور وتم القبض عليه.

و تبين إنه قام بالنصب والإحتيال على 15 سيدة من بينهن موظفات في مؤسسات حكومية، وإنه يستغل الصور الخاصة بهن للحصول على مبالغ مالية منهم، وتم القبض على المتهم وتحرير محضر بالواقعة.

عنتيل جامعة بنها عاقبت محكمة جنح بندر بنها مدير الأمن الإداري الأسبق بجامعة بنها والشهير بـ عنتيل بنها بالحبس سنة مع النفاذ والتعويض المدني المؤقت للمدعين بالحق المدني في واقعة الفيديوهات الجنسية.

كانت النيابة العامة أحالت رئيس الأمن الإدارى بجامعة بنها للمحاكمة بتهمة ارتكاب أفعال فاضحة مع السيدات اللاتي ظهرن معه في الفيديوهات داخل مكتبه الخاص بالأمن الإدارى بمبنى إدارة جامعة بنها.



وتداول بعض الأشخاص فيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي يقوم فيها مدير إدارة الأمن الإداري بالجامعة بممارسة الجنس مع موظفات وعضوات هيئة تدريس وسيدات من خارج الجامعة داخل مكتبه بجامعة بنها الأمر الذي أثار غضب الأهالي والطلاب داخل الحرم الجامعي خاصة بعد تسرب تلك الفيديوهات من الهاتف الخاص لمدير الأمن الإداري وانتشارها بين المواطنين.

وكان الدكتور السيد يوسف القاضى رئيس جامعة بنها قد قرر وقف الموظف المسئول عن الأمن الإدارى للجامعة عن العمل

عنتيل الاخوان كشف تقرير لمجلة لوبوان الفرنسية أن هناك عددا من السيدات قدمن بلاغات ضد طارق رمضان الأستاذ الجامعي في جنيف حفيد حسن البنا مؤسس الإخوان فى مصر بتهمة اغتصابهن، حيث أكدت الصحيفة أن هناك العديد من السيدات يدرسن تقديم ملاحقات قضائية ضد المفكر الإسلامي، لكنهم يخشون من تهديدات الدوائر المقربة منه.

وأوضحت المجلة في تقرير نشرته أن فضيحة هزت سمعة الشخصية الإسلامية الأشهر في أوروبا، فـ طارق رمضان اعتدى على كريستيل التي كشفت عن ندبات في مناطق حساسة في جسده، مما يكشف اعتداءه عليها، في حين يحاول المدافعون عنه تصوير أن كاميرات كشفت جسم رمضان في الفندق، توضح المجلة أن رمضان ومريديه يحاولون تصوير الأمر بالمؤامرة.

تبين الصحيفة أن ضحية سابقة لطارق رمضان تتردد في الوقت الحالي في الإجابة على مطالب المحققين تقول إنه بعد تقديم شكويين ضد رمضان في نهاية 2017، اتصل بها مرتين من أجل تحذيرها من الكشف عما حدث معها.

وبينت الضحية:" لا يوجد سوى التهديدات والترهيب، كما يستخدم رمضان محامين مزيفين من أجل الذهاب لهؤلاء الضحايا وإقناعهم بأنهم يعملون على القضية لصالحهم، في حين أنهم يعملون سرا لصالح رمضان.