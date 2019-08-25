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الترخيص أولا .. طب بيطرى البحر الأحمر يمنع إنشاء حمام سباحة للكلاب

الأحد 25/أغسطس/2019 - 06:04 ص
حمام سباحة للكلاب
حمام سباحة للكلاب
حمزة شعيب
قال الدكتور فتحي سلمي، مدير مديرية الطب البيطري بالبحر الأحمر، إن المديرية تفاجأت بوجود فندق للكلاب في الغردقة غير مرخص، لافتًا إلى أن إدارة الفندق أعلنت عن افتتاحه منذ يومين دون الانتهاء من إجراءات الترخيص.

وأوضح خلال تصريحات تلفزيونية، أنه طبقًا للقانون يمنع إنشاء فندق به حمام سباحة للكلاب، ولكن يمكن ترخيص مكان لإيواء هذه الحيوانات، مشيرا إلى أن تم التنبيه على إدارة الفندق التي أعلنت عن استقبالها للكلاب بضرورة الانتهاء من إجراءات الترخيص أولًا.

وتسببت واقعة الإعلان عن فندق خاص لاستضافة الكلاب وتخصيص حمامات سباحة لها في جدل واسع، حيث طالب البعض بسرعة إغلاق الفُندق لخطره على صحة الإنسان، وما يمثله من خطر على المجتمع، البعض الآخر طالب بتبني الفكره وتقنينها قانونيًا.

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