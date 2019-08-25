مدير مستشفى أبو الريش: نستقبل 2000 مريض يوميا.. فيديو

قالت الدكتورة رشا جمال، مدير مستشفى الأطفال التخصصي بأبو الريش الياباني، إن المستشفى يتردد عليها يوميا بين 1500 إلى 2000 مريض.



وأضافت رشا جمال، خلال استضافتها ببرنامج "مساء دي إم سي"، المُذاع عبر فضائية "دي إم سي"، أن هناك ما يقرب من نصف مليون مريض يتردد على مستشفى أبو الريش سنويا.



وأوضحت أن المستشفى يتحمل جزءا كبيرا من قوائم الانتظار الخاصة بالأطفال، خاصة في الجراحات المعقدة مثل جراحات القلب.



وأشارت مدير مستشفى الأطفال التخصصي بأبو الريش الياباني، إلى أن مستشفى أبو الريش للأطفال تعتبر الملاذ الأخير للمرضي، مؤكدة أن هناك أعدادا مهولة تتردد علي المستشفي.