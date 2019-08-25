موعد عرض مسلسل بحر على قناة الحياة

طرحت شبكة تليفزيون "الحياة" البرومو الدعائي لمسلسل "بحر"، بطولة ماجد المصري، ومن إنتاج شركة سينرجي.



وأوضحت القناة أنه سيتم عرض المسلسل بدءًا من يوم الاثنين، الموافق 2 سبتمبر المقبل، في تمام الساعة السابعة مساءً.



مسلسل "بحر" بطولة ماجد المصري، ومحمد دياب، وثراء جبيل، ميرنا نور الدين، وكوكي، وفوزية محمد، ومحمد علي رزق.



بالإضافة إلى عبد الرحمن أبو زهرة، ومحمود جمعة، وسناء شافع، وحنان سليمان، وسلوى عثمان، وأشرف زكي، ونورهان ومنة عرفة.