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ثقافة

المخترع الصغير ينطلق في الابتكار داخل متحف رشيد القومي.. صور

الأحد 25/أغسطس/2019 - 11:12 ص
صدى البلد
علاء المنياوي
تنطلق، اليوم الأحد، فعاليات ورشة المخترع الصغير في متحف رشيد الوطني، برعاية إلهام صلاح رئيسة قطاع المتاحف بوزارة الآثار.

قال سعيد رخا، مدير عام المتحف، إن الورشة تهدف إلى الكشف عن المواهب الصغيرة وتدريبهم على عمل نماذج للمراكب الصغيرة بشكل إبداعى مبتكر قادرة على الحركة فى الماء.

وتابع: "تم إختيار هذا الموضوع للورشة نظرًا لشهرة مدينة رشيد منذ القدم فى صناعة المراكب والسفن، والتى تعد من أشهر الحرف التراثية بالمدينة، وتماشيا مع دور المتحف فى التواصل مع المجتمع وتسليط الضوء على أهم الحرف التراثية التى تشتهر بها مدينة رشيد".

وأشار إلى أنهم نظموا أمس جولة ميدانية للأطفال في مراكز تصنيع السفن والمراكب بالمدينة، لإحداث نوع من التفاعل للأطفال المشاركين، مع شرح تفصيلى لتاريخ المدينة وتاريخ صناعة السفن بها.
المخترع الصغير ينطلق في الابتكار داخل متحف رشيد القومي.. صور
المخترع الصغير ينطلق في الابتكار داخل متحف رشيد القومي.. صور
المخترع الصغير ينطلق في الابتكار داخل متحف رشيد القومي.. صور
المخترع الصغير ينطلق في الابتكار داخل متحف رشيد القومي.. صور
المخترع الصغير ينطلق في الابتكار داخل متحف رشيد القومي.. صور
المخترع الصغير ينطلق في الابتكار داخل متحف رشيد القومي.. صور
المخترع الصغير ينطلق في الابتكار داخل متحف رشيد القومي.. صور
المخترع الصغير ينطلق في الابتكار داخل متحف رشيد القومي.. صور
المخترع الصغير ينطلق في الابتكار داخل متحف رشيد القومي.. صور
المخترع الصغير ينطلق في الابتكار داخل متحف رشيد القومي.. صور
المخترع الصغير ينطلق في الابتكار داخل متحف رشيد القومي.. صور
المخترع الصغير ينطلق في الابتكار داخل متحف رشيد القومي.. صور
المخترع الصغير ينطلق في الابتكار داخل متحف رشيد القومي.. صور
المخترع الصغير ينطلق في الابتكار داخل متحف رشيد القومي.. صور
المخترع الصغير ينطلق في الابتكار داخل متحف رشيد القومي.. صور
المخترع الصغير ينطلق في الابتكار داخل متحف رشيد القومي.. صور
المخترع الصغير ينطلق في الابتكار داخل متحف رشيد القومي.. صور
المخترع الصغير ينطلق في الابتكار داخل متحف رشيد القومي.. صور
المخترع الصغير ينطلق في الابتكار داخل متحف رشيد القومي.. صور
المخترع الصغير ينطلق في الابتكار داخل متحف رشيد القومي.. صور
المخترع الصغير ينطلق في الابتكار داخل متحف رشيد القومي.. صور
المخترع الصغير ينطلق في الابتكار داخل متحف رشيد القومي.. صور
المخترع الصغير ينطلق في الابتكار داخل متحف رشيد القومي.. صور
المخترع الصغير ينطلق في الابتكار داخل متحف رشيد القومي.. صور
المخترع الصغير ينطلق في الابتكار داخل متحف رشيد القومي.. صور
المخترع الصغير ينطلق في الابتكار داخل متحف رشيد القومي.. صور
المخترع الصغير ينطلق في الابتكار داخل متحف رشيد القومي.. صور
المخترع الصغير ينطلق في الابتكار داخل متحف رشيد القومي.. صور
المخترع الصغير ينطلق في الابتكار داخل متحف رشيد القومي.. صور
المخترع الصغير ينطلق في الابتكار داخل متحف رشيد القومي.. صور

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