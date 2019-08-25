محافظ البحر الأحمر يتفقد شارع الشيراتون فجرا بـ الغردقة



ورافق محافظ البحر الأحمر الجولة التفقدية رئيس مدينة الغردقة والجهات الأمنية بالمحافظة.

تفقد اللواء الدكتور احمد عبد الله محافظ البحر الأحمر فى الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، شارع الشيراتون بالغردقة خلال جولته الميدانية.ووجه المحافظ، رئيس مدينة الغردقة بإزالة جميع التعديات، مشددا على إدارة المرور البحر الأحمر بتنفيذ تعليمات المرور بعدم الوقوف السيارات فى الاماكن الغير المخصصة للوقوف ويتم عمل غرامات فورية لها .وأكد أنه تم البدء فى تطوير شارع الشيراتون بدءًا من اول مدخل شارع شيري وحتي نهاية الشيراتون بميدان الاكوا فن، حتي يدخل الشارع ضمن منظومة تطوير مدينة الغردقة ، حتي تظهر المدينة بالمظهر اللائق بها، مشيرًا إلي أن شارع الشيراتون يعد من أهم الشوارع السياحية بمدينة الغردقة واكثرها شهرة بين الأجانب والمصريين ، مشيرا إلى أن تطوير شارع الشيراتون سيعمل علي جذب مزيد من السائحين للمشي به.وشدد المحافظ علي سرعة الانتهاء من جميع أعمال النظافة والتطوير بهذه الطرق ، مشيرًا إلى أن جميع ما يتم تنفيذه من مشروعات بالمدينة يهدف الي خدمة المواطنين والتخفيف عن كاهلهم ، مشددًا على سرعة الانتهاء من الأعمال فى اسرع وقت ممكن .