ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ البحر الأحمر يتفقد شارع الشيراتون فجرا بـ الغردقة

الأحد 25/أغسطس/2019 - 05:51 ص
صدى البلد
إبراهيم جادالله
تفقد اللواء الدكتور احمد عبد الله محافظ البحر الأحمر فى الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، شارع الشيراتون بالغردقة خلال جولته الميدانية.

ووجه المحافظ، رئيس مدينة الغردقة بإزالة جميع التعديات، مشددا على إدارة المرور البحر الأحمر بتنفيذ تعليمات المرور بعدم الوقوف السيارات فى الاماكن الغير المخصصة للوقوف ويتم عمل غرامات فورية لها .

وأكد أنه تم البدء فى تطوير شارع الشيراتون بدءًا من اول مدخل شارع شيري وحتي نهاية الشيراتون بميدان الاكوا فن، حتي يدخل الشارع ضمن منظومة تطوير مدينة الغردقة ، حتي تظهر المدينة بالمظهر اللائق بها، مشيرًا إلي أن شارع الشيراتون يعد من أهم الشوارع السياحية بمدينة الغردقة واكثرها شهرة بين الأجانب والمصريين ، مشيرا إلى أن تطوير شارع الشيراتون سيعمل علي جذب مزيد من السائحين للمشي به.

وشدد المحافظ علي سرعة الانتهاء من جميع أعمال النظافة والتطوير بهذه الطرق ، مشيرًا إلى أن جميع ما يتم تنفيذه من مشروعات بالمدينة يهدف الي خدمة المواطنين والتخفيف عن كاهلهم ، مشددًا على سرعة الانتهاء من الأعمال فى اسرع وقت ممكن .

ورافق محافظ البحر الأحمر الجولة التفقدية رئيس مدينة الغردقة والجهات الأمنية بالمحافظة.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

إطلاق أسماء شخصيات وطنية وعامة على شوارع البحر الأحمر

دخول 5 مدارس جديدة للخدمة خلال العام الدراسي الجديد في البحر الأحمر

ترشيحاتنا

النجم الساحلي يكشف آخر تطورات مفاوضات حل أزمة كوليبالي مع الأهلي

الماء للتخسيس السريع بأقل مجهود تعرفى كيف

فوائدها مذهلة .. 5 أسباب تجبرك على تناول كوب عصير طماطم يوميا

حازم إمام عن فوز الزمالك: أداء مميز

رحيل أيمن حفني .. مرتضى منصور يوضح حقيقة التعاقد مع ازارو ..فيديو

يكره الكبار وتعمد إيذائي .. عماد متعب يفتح النار على حسام البدري .. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالدولار وبعد الخصم.. سعر غير متوقع لـ فستان دنيا سمير غانم المثير للجدل

جمبسوت مكشوف و ريش أحمر ... زوجة مصطفي فهمي تخطف الأنظار بإطلالة شبابية

فتحة فستان تظهر ساقيها .. لطيفة بإطلالة تثير الجدل فى أحدث ظهور.. شاهد