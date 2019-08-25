عمرو دياب عبر إنستجرام: انتظروا أغنيتي الجديدة أنا غير.. شاهد

نشر المطرب عمرو دياب صورة جديدة له عبر حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى " انستجرام".



وعلق عمرو دياب، على الصورة: "الهضبة رجعلكو باغنية جديدة #انا_غير من البومي القادم قريبا".



وحازت الصورة على إعجاب عدد كبير من الجماهير وجاءت التعليقات كالاتى :



العشق - انت غير فعلا والله



كان عمرو دياب، طرح برومو الأغنية الرئيسية من ألبومه «أنا غير» مؤخرًا، وأعلنت صفحته الرسمية على موقع فيسبوك عن طرح الأغنية كاملة قريبًا.

