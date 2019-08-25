عمرو دياب عبر إنستجرام: انتظروا أغنيتي الجديدة أنا غير.. شاهد

نشر المطرب عمرو دياب صورة جديدة له عبر حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى " انستجرام".
وعلق عمرو دياب، على الصورة: "الهضبة رجعلكو باغنية جديدة #انا_غير من البومي القادم قريبا".
وحازت الصورة على إعجاب عدد كبير من الجماهير وجاءت التعليقات كالاتى :
العشق - انت غير فعلا والله
كان عمرو دياب، طرح برومو الأغنية الرئيسية من ألبومه «أنا غير» مؤخرًا، وأعلنت صفحته الرسمية على موقع فيسبوك عن طرح الأغنية كاملة قريبًا.
وعلق عمرو دياب، على الصورة: "الهضبة رجعلكو باغنية جديدة #انا_غير من البومي القادم قريبا".
وحازت الصورة على إعجاب عدد كبير من الجماهير وجاءت التعليقات كالاتى :
العشق - انت غير فعلا والله
كان عمرو دياب، طرح برومو الأغنية الرئيسية من ألبومه «أنا غير» مؤخرًا، وأعلنت صفحته الرسمية على موقع فيسبوك عن طرح الأغنية كاملة قريبًا.