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فن

عمرو دياب عبر إنستجرام: انتظروا أغنيتي الجديدة أنا غير.. شاهد

الأحد 25/أغسطس/2019 - 04:16 ص
عمرو دياب
عمرو دياب
القسم الميدانى
نشر المطرب عمرو دياب صورة جديدة له عبر حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى " انستجرام".

وعلق عمرو دياب، على الصورة: "الهضبة رجعلكو باغنية جديدة #انا_غير من البومي القادم قريبا".

وحازت الصورة على إعجاب عدد كبير من الجماهير وجاءت التعليقات كالاتى :

العشق - انت غير فعلا والله

كان عمرو دياب، طرح برومو الأغنية الرئيسية من ألبومه «أنا غير» مؤخرًا، وأعلنت صفحته الرسمية على موقع فيسبوك عن طرح الأغنية كاملة قريبًا.

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