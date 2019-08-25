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متنشروش صوركم.. اتصالات البرلمان تحذر من انتشار التشكيلات العصابية الإلكترونية

الأحد 25/أغسطس/2019 - 03:25 ص
أحمد بدوي
أحمد بدوي
حمزة شعيب
قال أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات بمجلس النواب، إنه أصبح هناك الكثير من التشكيلات العصابية الإلكترونية، موضحًا أنهم يتلقون نحو 80 بلاغا يوميا لهم علاقة بالجريمة الإلكترونية.

وأضاف الرشيدي، خلال تصريحاته تلفزيونية، أن معدل الجريمة الإلكترونية زاد عن معدل الجريمة الجنائية، مؤكدًا أن الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات لديها من الإمكانيات الحديثة ما يمكنها من معرفة الحسابات المزيفة.

وأشار إلى أن عقوبة الابتزاز الإلكتروني لا تقل عن عامين، وقد تصل إلى 5 سنوات، وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه، ولا تزيد على 300 ألف جنيه، ناصحا المواطنين: "متنشروش صوركم على مواقع التواصل الاجتماعي".

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