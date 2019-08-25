ليفربول ضد ارسنال .. تعليق مثير لـ كلوب على هدف محمد صلاح الثالث .. فيديو

أعرب يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول عن انبهاره بهدف محمد صلاح الثاني له في اللقاء والثالث للريدز ، أمام ارسنال.



وانتهت مباراة ليفربول أمام أرسنال بنتيجة 3-1 للريدز في إطار مباريات الجولة الثالثة للبريميرليج.



وعن مباراة ليفربول وأرسنال، قال كلوب في تصريحاته، إن هدف محمد صلاح الثالث كان مبهر للغاية، لكن بشكل عام مستوى اللاعبين كان رائعًا.



وأضاف أن لاعبي ليفربول أمام أرسنال قدموا أداء رائعا، ونفذوا التعليمات جيدا، للتعامل مع الضغوط التي واجهتنا في اللقاء، واستطعنا أن نحقق الفوز.



وأحرز محمد صلاح الهدفين الثاني والثالث، ليصل إلى 3 أهداف خلال 3 جولات لعبها في الدوري الإنجليزي هذا الموسم.