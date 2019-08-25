اخبار التوك شو.. وزير التعليم: تصحيح امتحانات الثانوية العامة به مجاملات.. الأرصاد تحذر: حرائق غابات الأمازون تدعو للقلق.. بشرى من الزراعة حول أسعار الدواجن

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