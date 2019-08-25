اخبار التوك شو.. وزير التعليم: تصحيح امتحانات الثانوية العامة به مجاملات.. الأرصاد تحذر: حرائق غابات الأمازون تدعو للقلق.. بشرى من الزراعة حول أسعار الدواجن

نشر موقع "صدى البلد"، أمس السبت، مجموعة من الأخبار المهمة التي تم انتقاؤها من برامج التوك شو، وفيما يلي أبرز الأخبار:
بشرى من الزراعة حول أسعار الدواجن الفترة المقبلة
قال محمد القرش المتحدث باسم وزارة الزراعة، إنه خلال موسم عيد الأضحى شهدنا انخفاضا كبيرا في أسعار اللحوم مما أدى إلى انخفاض أسعار الدواجن بالتبعية.
وأضاف محمد القرش في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج " صالة التحرير " المذاع على قناة " صدى البلد"، قائلا:" هذا العام كان هناك انخفاض في أسعار اللحوم نتيجة إلى وفرة المعروض، وذلك أدى إلى انخفاض أكبر في أسعار الدواجن".
وأكمل محمد القرش:" اسعار الدواجن انخفضت في المزارع ولدى محال التجزئة التي تبيع الدواجن للمستهلكين، نتوقع أن تستقر الأمور على هذا النحو والفارق في السعر كبير في اللحوم الحمراء والدواجن
مفاجأة.. خط بارليف السبب الرئيسي لتكوين قمة الدول السبع
كشف الإعلامي نشأت الديهي، السبب الرئيسي لتكوين قمة الدول السبع.
وقال الإعلامي نشأت الديهي، خلال تقديمه برنامج "بالورقة والقلم"، المُذاع عبر فضائية "تن"، إن اتخاذ العرب قرار استخدام سلاح النفط والبترول عام 1973 أدخل الغرب في حالة رعب وهلع ومن هنا نشأت فكرة كيف يمكن مواجهة العرب وسلاح البترول، وكان رأس الحربة رئيس فرنسا.
وأشار: إلى أن رئيس فرنسا التقى حينها برؤساء 4 دول واتفقوا على ضرورة تشكيل حلف لمواجهة العرب وكان ذلك بانطلاق هذه القمة، وتحولت بعد ذلك لقمة دول السبع وهما كندا، وفرنسا، وألمانيا، وإيطاليا، واليابان، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة.
وأوضح: أن العبور المصري لخط بارليف في حرب أكتوبر 1973 هو السبب الرئيسي لتكوين قمة الدول السبع.
صدمه.. تعليق أحمد موسى على تصرف جونسون الغريب أمام ماكرون
قال الإعلامي أحمد موسى، إن الرئيس الفرنسي ماكرون استقبل جونسون رئيس الوزراء البريطاني قبل انعقاد قمة الدول السبع الكبرى.
وأضاف الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، قائلا: "ظهر جونسون في مقطع فيديو وهو يضع قدمه على الطاولة أمام الرئيس الفرنسي ماكرون".
وتابع الإعلامي أحمد موسى: "جونسون صدم ماكرون بوضع قدمه على الطاولة وهذا تصرف غريب للغاية، وما فعله رئيس الوزراء البريطاني أمر خارج عن الحسبان".
الصحة العالمية تنشر تجربة مصر في علاج فيروس سي عالميا .. تفاصيل
قال الدكتور خالد مجاهد المتحدث باسم وزارة الصحة، إن زيارة مدير منظمة الصحة العالمية إلى مصر تعني الكثير وهي وسام على صدورنا، مضيفا:" مدير المنظمة أكد أن مبادرة 100 مليون صفحة هي أكبر مبادرة تنفذها دولة بمفردها".
وأضاف خالد مجاهد في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، أن مدير المنظمة العالمية توجه بالشكر إلى الرئيس السيسي على التزام مصر والقيادة السياسية بتنفيذ المبادرات الصحية ونجاحها بشكل باهر.
وأكمل خالد مجاهد:" مدير منظمة الصحة العالمية سلم الرئيس السيسي تقرير يؤكد أن منظمة الصحة العالمية ابعت مبادرة 100 مليون صحة والكشف عن فيروس سي ويؤكد أن مصر نفذت مبادرة 100 مليون صحة بطريقة علمية وبها توصية بنشر تجربة مصر الرائدة في علاج فيروس سي في كل دول العالم للاستفادة بها وأنها أصبحت نموذجا يحتذى به".
مليون راكب .. تفاصيل قطار المونوريل لربط القاهرة بالعاصمة الإدارية
قال سامي أبو زيد، مستشار وزير الإسكان لشؤون النقل والطرق، إنه تم التفكير في إنشاء قطار كهربائي منذ 3 سنوات لربط العاصمة الإدارية الجديدة بالقاهرة الكبرى، مشيرا إلى أنه تم دعوة 6 تحالفات دولية للاستماع لعروضهم.
وأضاف أبو زيد، في مداخلة هاتفية ببرنامج «هنا العاصمة» المذاع على فضائية «سي بي سي» أنه تم تأهيل دولتين فقط، بالتعاون مع شركتين مصرييتين هما المقاولون العرب، وأوراسكوم، مشيرا إلى أن العرض الفائز كان العرض المقدم من إنجلترا.
وأوضح مستشار وزير الإسكان لشؤون النقل والطرق، أن قطار المونوريل، يشبه المترو، وأحادي السكة، لا يسير على قضيبين، ويستوعب مليون راكب يوميا، مشيرا إلى أن قطاع شرق القاهرة، والذي يضم المدن الجديدة.
وزير التعليم يفجر مفاجأة: تصحيح امتحانات الثانوية العامة به مجاملات
كشف وزير التربية والتعليم، عن خطة الوزارة خلال العام الدراسى الجديد، مؤكدا أنهم بدأوا وضع خطة لتأليف المناهج الجديدة للمراحل الدراسية المختلفة، موضحا أنهم يستهدفون تدريب المعلمين قبل تدريس المنهج الجديد.
وقال خلال تصريحات تليفزيونية، إن هناك مجاملات كثيرة تمت فى تصحيح إمتحانات الثانوية العامة، مشددا على ضرورة وجود العدالة فى تصحيح الاجابات".
وأكمل: "نجحنا فى قفل كل مخارج الغش، ونتيجة الثانوية العامة خادعة جدا وكانت جرس إنذار عن ضرورة تطبيق الفهم وليس الحفظ".
الإسكان تزف بشرى لأهالي أكتوبر بشأن مترو الأنفاق
قال سامي أبو زيد، مستشار وزير الإسكان لشؤون النقل والطرق، إن مدينة 6 أكتوبر لم تعد مدينة واحدة، بل أصبحت 3 مدن داخل مدينة واحدة، حدائق أكتوبر، غرب أكتوبر، 6 أكتوبر، مشيرا إلى أن قوام المدينة 12 مليون نسمة، فهي مدينة ضخمة مثل القاهرة.
وأضاف أبو زيد، في مداخلة هاتفية ببرنامج «هنا العاصمة» المذاع على فضائية «سي بي سي» أنه من المقرر تنفيذ خط المترو الرابع حتى دريم لاند، ليتم مده فيما بعد إلى داخل مدينة 6 أكتوبر، مشيرا إلى أن هناك مشاريع دخلت حيز التنفيذ بالفعل، ومشاريع جاري تقييمها لتدخل حيز التنفيذ.
الأرصاد الجوية تحذر: حرائق غابات الأمازون تدعو للقلق
كشف الدكتور أحمد عبدالعال رئيس هيئة الأرصاد الجوية، عن سبب حرائق غابات الأمازون، موضحا:"غابات الأمازون تمد العالم بحوالى 20% من الأوكسجين على كوكب الأرض وبالتالى كوكب الأرض هو الذى يحترق وهو مايدعو للقلق.
وعن مايتعلق بإنتهاء الموجة الحارة أكد عبدالعال خلال تصريحات تلفزيونية، أنه فصل الصيف على وشك الرحيل فى خلال أسبوع ومن المتوقع أن تتحسن درجة الحرارة تدريجيا".
وفي الفترة الممتدة من يناير الماضي وأغسطس الجاري، سجلت غابات الأمازون 72 ألف حريق في كامل الأراضي البرازيلية.
بشرى من الزراعة حول أسعار الدواجن الفترة المقبلة
قال محمد القرش المتحدث باسم وزارة الزراعة، إنه خلال موسم عيد الأضحى شهدنا انخفاضا كبيرا في أسعار اللحوم مما أدى إلى انخفاض أسعار الدواجن بالتبعية.
وأضاف محمد القرش في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج " صالة التحرير " المذاع على قناة " صدى البلد"، قائلا:" هذا العام كان هناك انخفاض في أسعار اللحوم نتيجة إلى وفرة المعروض، وذلك أدى إلى انخفاض أكبر في أسعار الدواجن".
وأكمل محمد القرش:" اسعار الدواجن انخفضت في المزارع ولدى محال التجزئة التي تبيع الدواجن للمستهلكين، نتوقع أن تستقر الأمور على هذا النحو والفارق في السعر كبير في اللحوم الحمراء والدواجن
مفاجأة.. خط بارليف السبب الرئيسي لتكوين قمة الدول السبع
كشف الإعلامي نشأت الديهي، السبب الرئيسي لتكوين قمة الدول السبع.
وقال الإعلامي نشأت الديهي، خلال تقديمه برنامج "بالورقة والقلم"، المُذاع عبر فضائية "تن"، إن اتخاذ العرب قرار استخدام سلاح النفط والبترول عام 1973 أدخل الغرب في حالة رعب وهلع ومن هنا نشأت فكرة كيف يمكن مواجهة العرب وسلاح البترول، وكان رأس الحربة رئيس فرنسا.
وأشار: إلى أن رئيس فرنسا التقى حينها برؤساء 4 دول واتفقوا على ضرورة تشكيل حلف لمواجهة العرب وكان ذلك بانطلاق هذه القمة، وتحولت بعد ذلك لقمة دول السبع وهما كندا، وفرنسا، وألمانيا، وإيطاليا، واليابان، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة.
وأوضح: أن العبور المصري لخط بارليف في حرب أكتوبر 1973 هو السبب الرئيسي لتكوين قمة الدول السبع.
صدمه.. تعليق أحمد موسى على تصرف جونسون الغريب أمام ماكرون
قال الإعلامي أحمد موسى، إن الرئيس الفرنسي ماكرون استقبل جونسون رئيس الوزراء البريطاني قبل انعقاد قمة الدول السبع الكبرى.
وأضاف الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، قائلا: "ظهر جونسون في مقطع فيديو وهو يضع قدمه على الطاولة أمام الرئيس الفرنسي ماكرون".
وتابع الإعلامي أحمد موسى: "جونسون صدم ماكرون بوضع قدمه على الطاولة وهذا تصرف غريب للغاية، وما فعله رئيس الوزراء البريطاني أمر خارج عن الحسبان".
الصحة العالمية تنشر تجربة مصر في علاج فيروس سي عالميا .. تفاصيل
قال الدكتور خالد مجاهد المتحدث باسم وزارة الصحة، إن زيارة مدير منظمة الصحة العالمية إلى مصر تعني الكثير وهي وسام على صدورنا، مضيفا:" مدير المنظمة أكد أن مبادرة 100 مليون صفحة هي أكبر مبادرة تنفذها دولة بمفردها".
وأضاف خالد مجاهد في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، أن مدير المنظمة العالمية توجه بالشكر إلى الرئيس السيسي على التزام مصر والقيادة السياسية بتنفيذ المبادرات الصحية ونجاحها بشكل باهر.
وأكمل خالد مجاهد:" مدير منظمة الصحة العالمية سلم الرئيس السيسي تقرير يؤكد أن منظمة الصحة العالمية ابعت مبادرة 100 مليون صحة والكشف عن فيروس سي ويؤكد أن مصر نفذت مبادرة 100 مليون صحة بطريقة علمية وبها توصية بنشر تجربة مصر الرائدة في علاج فيروس سي في كل دول العالم للاستفادة بها وأنها أصبحت نموذجا يحتذى به".
مليون راكب .. تفاصيل قطار المونوريل لربط القاهرة بالعاصمة الإدارية
قال سامي أبو زيد، مستشار وزير الإسكان لشؤون النقل والطرق، إنه تم التفكير في إنشاء قطار كهربائي منذ 3 سنوات لربط العاصمة الإدارية الجديدة بالقاهرة الكبرى، مشيرا إلى أنه تم دعوة 6 تحالفات دولية للاستماع لعروضهم.
وأضاف أبو زيد، في مداخلة هاتفية ببرنامج «هنا العاصمة» المذاع على فضائية «سي بي سي» أنه تم تأهيل دولتين فقط، بالتعاون مع شركتين مصرييتين هما المقاولون العرب، وأوراسكوم، مشيرا إلى أن العرض الفائز كان العرض المقدم من إنجلترا.
وأوضح مستشار وزير الإسكان لشؤون النقل والطرق، أن قطار المونوريل، يشبه المترو، وأحادي السكة، لا يسير على قضيبين، ويستوعب مليون راكب يوميا، مشيرا إلى أن قطاع شرق القاهرة، والذي يضم المدن الجديدة.
وزير التعليم يفجر مفاجأة: تصحيح امتحانات الثانوية العامة به مجاملات
كشف وزير التربية والتعليم، عن خطة الوزارة خلال العام الدراسى الجديد، مؤكدا أنهم بدأوا وضع خطة لتأليف المناهج الجديدة للمراحل الدراسية المختلفة، موضحا أنهم يستهدفون تدريب المعلمين قبل تدريس المنهج الجديد.
وقال خلال تصريحات تليفزيونية، إن هناك مجاملات كثيرة تمت فى تصحيح إمتحانات الثانوية العامة، مشددا على ضرورة وجود العدالة فى تصحيح الاجابات".
وأكمل: "نجحنا فى قفل كل مخارج الغش، ونتيجة الثانوية العامة خادعة جدا وكانت جرس إنذار عن ضرورة تطبيق الفهم وليس الحفظ".
الإسكان تزف بشرى لأهالي أكتوبر بشأن مترو الأنفاق
قال سامي أبو زيد، مستشار وزير الإسكان لشؤون النقل والطرق، إن مدينة 6 أكتوبر لم تعد مدينة واحدة، بل أصبحت 3 مدن داخل مدينة واحدة، حدائق أكتوبر، غرب أكتوبر، 6 أكتوبر، مشيرا إلى أن قوام المدينة 12 مليون نسمة، فهي مدينة ضخمة مثل القاهرة.
وأضاف أبو زيد، في مداخلة هاتفية ببرنامج «هنا العاصمة» المذاع على فضائية «سي بي سي» أنه من المقرر تنفيذ خط المترو الرابع حتى دريم لاند، ليتم مده فيما بعد إلى داخل مدينة 6 أكتوبر، مشيرا إلى أن هناك مشاريع دخلت حيز التنفيذ بالفعل، ومشاريع جاري تقييمها لتدخل حيز التنفيذ.
الأرصاد الجوية تحذر: حرائق غابات الأمازون تدعو للقلق
كشف الدكتور أحمد عبدالعال رئيس هيئة الأرصاد الجوية، عن سبب حرائق غابات الأمازون، موضحا:"غابات الأمازون تمد العالم بحوالى 20% من الأوكسجين على كوكب الأرض وبالتالى كوكب الأرض هو الذى يحترق وهو مايدعو للقلق.
وعن مايتعلق بإنتهاء الموجة الحارة أكد عبدالعال خلال تصريحات تلفزيونية، أنه فصل الصيف على وشك الرحيل فى خلال أسبوع ومن المتوقع أن تتحسن درجة الحرارة تدريجيا".
وفي الفترة الممتدة من يناير الماضي وأغسطس الجاري، سجلت غابات الأمازون 72 ألف حريق في كامل الأراضي البرازيلية.