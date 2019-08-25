المنيا يؤدي مرانه الأول بمعسكر القاهرة استعدادا للممتاز ب .. صور

خاض الفريق الأول لكرة القدم بنادي المنيا مرانه الأول، على الملعب الفرعي باستاد للقاهرة، ضمن أولى أيام معسكر الفريق.



وكان الفريق، توجه أمس السبت إلى القاهرة للدخول في معسكر الاعداد للموسم الجديد، ويخوض خلاله عدد من المباريات، يبدأها الفريق بمواجهة طلائع الجيش اليوم الأحد.



وبدأ المران تحت قيادة سمير كمونة المدير الفني، وتضمن المران تدريبات خفيفة لقدوم اللاعبين من السفر لمدة ٦٠ دقيقة.



وأكد سمير كمونة المدير الفني للمنيا على أهمية المعسكر والذي يتضمن رفع مستوى اللاعبين بشكل كبير فنيا ومهاريا، بالاضافة إلى الاحتكاك القوي مع فرق من الدوري الممتاز وأخرى من القسم الثاني، الأمر الذي سيحدد أفضل العناصر في كل مركز للعب، ومعالجة أية أخطاء من خلال التدريبات.