اليوم .. سمير صبري ضيف قصر السينما

يستضيف قصر السينما اليوم الأحد، الفنان سمير صبرى، ضمن برنامج نجم وندوة، حيث يدير الندوة تامر عبد المنعم، وذلك فى تمام الثامنة مساء.



يأتي ذلك ضمن البرامج التي تتضمنها أنشطة قصر السينما، ومنها: "نجم وندوة"، "نادى السينما التسجيلية"، بالإضافة إلى دورات سينمائية في جميع التخصصات المختلفة.



يذكر أن قصر السينما استضاف مؤخرًا عددًا كبيرًا من النجوم، منهم الفنان خالد الصاوى وأحمد بدير والمخرج مجدي أحمد علي، كما تم عرض فيلم "من قتل الأرمن" بحضور صناعه.