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رياضة

غدا.. بني سويف يواجه السكة الحديد وديا استعدادا للممتاز ب

الأحد 25/أغسطس/2019 - 04:04 ص
صدى البلد
مالك خالد
استقر الجهاز الفني لنادى بني سويف بقيادة حسن موسي، علي مباراة ودية جديدة أمام فريق السكة الحديد، استعدادا للممتاز ب.

ومن المقرر أن تقام تلك المواجهة الودية علي ملعب السكة الحديد غدا الاثنين بالقاهرة، ضمن استعدادات الفريقين للموسم الجديد.

ويسعي الجهاز الفنى لنادى بني سويف بقيادة حسن موسي لتجهيز اللاعبين بشكل قوي قبل انطلاق منافسات الموسم الجديد من الممتاز ب.

كان فريق بني سويف حقق فوزا كبيرا بالامس على مركز شباب ببا بسبعة أهداف مقابل لاشىء في الودية التي أقيمت بينهما عصر السبت للتجهيز للموسم الجديد.

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