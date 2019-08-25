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فن

قائمة عروض مهرجان المسرح القومي اليوم

الأحد 25/أغسطس/2019 - 05:02 ص
عروض مهرجان المسرح
عروض مهرجان المسرح القومي
آيه عاطف
يعرض اليوم الأحد ضمن فعاليات مهرجان المسرح القومي، كل من عرض الانسان الطيب على مسرح ميامى في السادسة مساءً، والعذراء و الموت على مسرح المعهد العالى للفنون المسرحية في السابعة مساءً، وسلطان الحرافيش على مسرح العائم الصغير في العاشرة مساءً، وسيرة الحب على مسرح البالون في السادسة مساءً، وطقوس الاشارات على مسرح الجمهورية في الثامنة والنصف مساءً وذلك بالمسابقة الأولى.

كما يعرض كل من عرض تريفوجا على مسرح مركز الهناجر في الثامنة والنصف مساءً ، وعرض ابناء قابيل على مسرح سيد درويش في السادسة مساءً، وعرض اخر رايات الاندلس على مسرح العائم الكبير في الثامنة والنصف مساءً، وعرض ابو كلبس على مسرح قاعة الغد في السادسة مساءً، وعرض من اجل الجنة على مسرح قاعة صلاح عبد الصبور في الثامنة والنصف مساءً، وعرض صدى الصمت على مسرح ذكى طليمات في السادسة مساءً وذلك ضمن عروض مسابقة الشباب.

بجانب عرض اليس فى بلاد العجائب على مسرح النهار في السادسة مساءً، وعرض خيالات على مسرح العرائس في الثامنة والنصف مساءً، وعرض السنافر على مسرح متروبول في السادسة مساءً (معتذر)، وعرض سمكمكينو على مسرح اوبرا ملك في السادسة مساءً، وعرض الحكاية روح على مسرح الحديقة الدولية في الثامنة والنصف مساءً وذلك ضمن عروض مسابقة مسرح الأطفال.

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