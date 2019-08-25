يكره الكبار وتعمد إيذائي .. عماد متعب يفتح النار على حسام البدري .. فيديو

شن عماد متعب مهاجم الأهلي ومنتخب مصر السابق هجوما شديدا على مدربه السابق في القلعة الحمراء حسام البدري، قائلا إن البدري كان يتعمد إيذاءه نفسيا وإحراجه وإظهاره بصورة سيئة إمام الجماهير.



وقال متعب، خلال تصريحاته لقناة "الأهلي": "البدري كان يرغب في رحيلي عن الأهلي وهو مدرب لا يحب اللاعبين الكبار وكان يتبع نفس الأسلوب مع حسام غالي، وقبل ذلك مع محمد شوقي ومحمد بركات، فهو يعتقد دائما أنه لا يستطيع السيطرة إلا على اللاعبين صغار السن.



وأضاف: ليس لدي أي مشكلة أن أتحدث معه، لكن هناك فارق بين أن يستبعدك المدرب لوجهة نظر فنية، وبين مدرب آخر يحاول أن يؤذيك، البدري لم يكن يريد وجودي بالأهلي، لذلك كان يعمل على تشويه صورتي أمام الجميع، وليس لدي أي علم بأسباب ذلك.



واختتم: وصلت مع البدري لمرحلة الخجل من أبنائي، كنت أنزل من البيت حاملًا ملابسي للمشاركة في المباريات وأتفاجأ بأنني خارج التشكيل، واستمر الوضع على ذلك كثيرًا، حتى اضطررت لترك ملابس المباريات في السيارة خجلا منهم".