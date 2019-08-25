ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

متهور.. عماد متعب يكشف أسباب إضاعة ازارو الأهداف.. فيديو

الأحد 25/أغسطس/2019 - 03:25 ص
عماد متعب
عماد متعب
ريهام بكير
كشف عماد متعب مهاجم الأهلي ومنتخب مصر السابق عن رأيه في المغربي وليد ازارو مهاجم القلعة الحمراء الحالي، وإضاعته للعديد من الأهداف.

وقال متعب في حواره مع قناة الأهلي، إن إضاعة أزارو للفرص التهديفية بسبب تهوره، وعدم اتخاذه للقرار السليم والتحرك الصحيح برغم سهولة الفرص التي أتيحت له.

وأشار عماد متعب إلى أنه لابد من التعامل مع وليد أزارو بالتدريبات الفردية، وتدريبه على إنهاء الكرة بشكل جيد وإحراز أكبر عدد من الأهداف.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

زي النهاردة ..عماد متعب ملك الـ + 90 يودع الملاعب ويعلق حذاءه

شاهد .. عماد متعب يحتفل بعيد ميلاد ابنته تاليا

يكره الكبار وتعمد إيذائي .. عماد متعب يفتح النار على حسام البدري .. فيديو

ترشيحاتنا

كهربا يظهر بـ زي النادي الأهلي

الأرصاد الجوية تحذر: حرائق غابات الأمازون تدعو للقلق

بـ 5 جنيهات.. ننشر التفاصيل الكاملة لـ راوتر المصرية للاتصالات الجديد

بالدولار وبعد الخصم.. سعر غير متوقع لـ فستان دنيا سمير غانم المثير للجدل

مذهل.. تعليق مثير من كلوب على ثنائية محمد صلاح فى شباك ارسنال وفوز ليفربول

طرائف وعجائب .. محمود علاء يسجل الهدف الخامس للزمالك من ركلتي جزاء.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالدولار وبعد الخصم.. سعر غير متوقع لـ فستان دنيا سمير غانم المثير للجدل

جمبسوت مكشوف و ريش أحمر ... زوجة مصطفي فهمي تخطف الأنظار بإطلالة شبابية

فتحة فستان تظهر ساقيها .. لطيفة بإطلالة تثير الجدل فى أحدث ظهور.. شاهد