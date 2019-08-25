متهور.. عماد متعب يكشف أسباب إضاعة ازارو الأهداف.. فيديو

كشف عماد متعب مهاجم الأهلي ومنتخب مصر السابق عن رأيه في المغربي وليد ازارو مهاجم القلعة الحمراء الحالي، وإضاعته للعديد من الأهداف.



وقال متعب في حواره مع قناة الأهلي، إن إضاعة أزارو للفرص التهديفية بسبب تهوره، وعدم اتخاذه للقرار السليم والتحرك الصحيح برغم سهولة الفرص التي أتيحت له.



وأشار عماد متعب إلى أنه لابد من التعامل مع وليد أزارو بالتدريبات الفردية، وتدريبه على إنهاء الكرة بشكل جيد وإحراز أكبر عدد من الأهداف.

