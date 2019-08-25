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بين الناس

انقذونا.. اختلاط مياه الشرب بالصرف الصحى فى شارع مصطفى المصرى بفيصل

الأحد 25/أغسطس/2019 - 07:09 ص
مياه غير صالحة
مياه غير صالحة
وسام مختار
اشتكى المواطن محمد خليفة من سكان شارع مصطفى المصرى برج السلام مخزن الأنابيب متفرع من شارع فيصل، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من خلط مياه الشرب بالصرف الصحى.

يقول فى رسالته : نعيش مأساة بمعنى الكلمة، حيث إننا منذ أكثر من 15 يوما المياه تأتى مخلوطة بمياه الصرف الصحى، وتم تقديم أكثر من 5 شكاوى، ولم يرد أحد.

ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القراء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

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