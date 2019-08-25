اسال_متعب يشعل تويتر.. ومغردون: هتفضل الأسطورة

دشن رواد موقع التواصل الاجتماعى " تويتر " هاشتاج اسال متعب، وتفاعل معه عدد كبير من المتابعين، وتصدر قائمة الاكثر تدولا وجاءت التغريدات كالاتى :



انت متتقارنش بغيرك فى انتمائك واخلاقك ولاد الأهلى غير.

#اسال_متعب



مين المهاجم اللى ترشحه للنادى الأهلى و يكون صفقه قويه #اسال_متعب



في ماتش اعتزال ليك ياكابتن

#اسال_متعب



معنديش أسئلة أد ما عايزك أقوله انه واحشنا ف الملعب جامد.



#اسأل_متعب



بنحبك ياقناص وهتفضل الاسطورة بتاعتى #اسأل_متعب



وأكد عماد متعب فى تصريحات تليفزيونية ، انه لو مانويل جوزيه عاد للنادي الأهلي وتولى مهمة الفريق سيتراجع عن الاعتزال فورا.



وتابع عماد متعب، أنه مستعد لخوض موسم واحد تحت قيادة مانويل جوزيه ، مشددا ، علي انه قرر الاعتزال بسبب عدم مشاركته مع الفريق ولم يستطع ان يرتدي تيشيرت غير النادي الأهلي.