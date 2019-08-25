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رياضة

#اسال_متعب يشعل تويتر.. ومغردون: هتفضل الأسطورة

الأحد 25/أغسطس/2019 - 03:20 ص
عماد متعب
عماد متعب
القسم الميدانى
دشن رواد موقع التواصل الاجتماعى " تويتر " هاشتاج اسال متعب، وتفاعل معه عدد كبير من المتابعين، وتصدر قائمة الاكثر تدولا وجاءت التغريدات كالاتى :

انت متتقارنش بغيرك فى انتمائك واخلاقك ولاد الأهلى غير. 
#اسال_متعب

مين المهاجم اللى ترشحه للنادى الأهلى و يكون صفقه قويه #اسال_متعب

في ماتش اعتزال ليك ياكابتن
#اسال_متعب

معنديش أسئلة أد ما عايزك أقوله انه واحشنا ف الملعب جامد. 

#اسأل_متعب

بنحبك ياقناص وهتفضل الاسطورة بتاعتى #اسأل_متعب

وأكد عماد متعب فى تصريحات تليفزيونية ، انه لو مانويل جوزيه عاد للنادي الأهلي وتولى مهمة الفريق سيتراجع عن الاعتزال فورا.

وتابع عماد متعب، أنه مستعد لخوض موسم واحد تحت قيادة مانويل جوزيه ، مشددا ، علي انه قرر الاعتزال بسبب عدم مشاركته مع الفريق ولم يستطع ان يرتدي تيشيرت غير النادي الأهلي.

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