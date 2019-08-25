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لو سهران.. طريقة عمل أكلة سريعة وصحية بالشوفان

الأحد 25/أغسطس/2019 - 05:00 ص
الشوفان بالزبادي
الشوفان بالزبادي
رشا عوني
يلجأ الكثير إلى تناول الأطعمة السريعة والمشروبات خلال ساعات السهر ليلا، وذلك يؤدي لزيادة الوزن بشكل واضح بسبب تلك العادة غير الصحية، لكن هذه الفترة تحتاج لبعض الأطعمة الخفيفة والصحية التي تفيد الجسم ولا تزيد سعراته الحرارية .

الشوفان من أفضل الحبوب المناسبة لوجبات الإفطار و العشاء ، فهو قليل السعرات الحرارية ويحتوي على مجموعة مختلفة من الفيتامينات و العناصر الغذائية و الألياف مما يجعله أكلة صحية شاملة خاصة عند إضافته للحليب أو الفواكه .

يمكن تحضير أكلة سريعة ليلا خلال ساعات السهر بالشوفان بدلا من تناول الوجبات السريعة والبطاطس المحمرة ، للاستفادة بفوائد الشوفان و عدم زيادة وزن الجسم.

المكونات :
٣ ملاعق شوفان
علبة زبادي
ملعقة عسل
شرائح موز أو فراولة أو تفاح

طريقة عمل الشوفان بالزبادي :
اخلطي الزبادي مع الشوفان وقلبيه وضيفي عليه ملعقة عسل وشرائح الفاكهة سواء الموز أو التفاح ، فهي وجبة متكاملة وصحية وغنية بالفيتامينات والعناصر الغذائية .
لو سهران.. طريقة عمل أكلة سريعة وصحية بالشوفان

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