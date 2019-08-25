سينما مصر ينافس على جوائز المسرح الكبير بـ المهرجان القومي للمسرح

يستقبل مركز الإبداع الفني بدار الأوبرا المصرية، يومي الأربعاء والخميس المقبلين العرض المسرحي (سينما مصر) للمخرج خالد جلال، ضمن فعاليات الدورة الـ12 من المهرجان القومي للمسرح المصري، والمقامة فعالياته حاليا على مسارح القاهرة حتى 30 أغسطس الجاري، برئاسة الفنان أحمد عبد العزيز.



ينافس العرض المسرحي (سينما مصر) على جوائز المسابقة الأولى مسابقة المسرح الكبير الخاصة بعروض "المحترفين"، ويعد من الأعمال الفنية المتميزة التي قدمها مؤخرا على الساحة المخرج خالد جلال رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافي والمشرف العام على مركز الإبداع الفني.



ونال العرض - خلال تقديمه للجمهور - إشادة الجميع لما قدمه من لوحة فنية تتضمن أهم ما قدم في تاريخ السينما المصرية، من مشاهد سينمائية لكبار النجوم الذين رحلوا وتركوا تراثا لن ينسى.



"سينما مصر" مشروع تخرج الدفعة الثانية لقسم التمثيل باستوديو المواهب بمركز الإبداع الفني، ويشارك في العرض أكثر من 65 شابا وشابة من الموهوبين، ومن أبرز المشاهد التي قدمت في سياق درامي واحد اعتمدت على رؤية للمخرج خالد جلال، مشاهد من أفلام"الناصر صلاح الدين"، و"شفيقة ومتولي"، و"جميلة بوحيرد"، و"معبودة الجماهير"، و"خلي بالك من زوزو"، و"الكيت كات"، و"إسماعيل ياسين في الأسطول"، وغيرها من المشاهد المؤثرة.