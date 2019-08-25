الحاجة نفيسة تناشد وزارة التضامن صرف معاش يعينها على الحياة

ناشدت الحاجة نفيسة عبدالتواب ، البالغة من العمر٦٠ عاما ،في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، وزارة التضامن الاجتماعى صرف معاش تكافل وكرامة ، وفاعلي الخير مساعدتها في دفع إيجار غرفتها والإنفاق عليها.
وتقول فى رسالتها: هجرني زوجي، وتزوج ابني ممن تمناها، وعاشت معنا حتى حولت حياتي إلى جحيم، وجعلت ابني يعقني ويرفض الإنفاق علي، و طردني من بيتي وأخذ أموالي وكل ما ادخرته ليوم وفاتي، وألقى بي في الشارع، حتى وقف بجواري ممن سخرهم الله لي، فاستأجروا غرفة، ودفعوا إيجار أول شهر .
للتواصل مع الحالة : ٠١٢٢٧٠٨٨٨٣٩
ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360
وتقول فى رسالتها: هجرني زوجي، وتزوج ابني ممن تمناها، وعاشت معنا حتى حولت حياتي إلى جحيم، وجعلت ابني يعقني ويرفض الإنفاق علي، و طردني من بيتي وأخذ أموالي وكل ما ادخرته ليوم وفاتي، وألقى بي في الشارع، حتى وقف بجواري ممن سخرهم الله لي، فاستأجروا غرفة، ودفعوا إيجار أول شهر .
للتواصل مع الحالة : ٠١٢٢٧٠٨٨٨٣٩
ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360