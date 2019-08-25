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بين الناس

الحاجة نفيسة تناشد وزارة التضامن صرف معاش يعينها على الحياة

الأحد 25/أغسطس/2019 - 10:14 ص
صدى البلد
وسام مختار
ناشدت الحاجة نفيسة عبدالتواب ، البالغة من العمر٦٠ عاما ،في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، وزارة التضامن الاجتماعى صرف معاش تكافل وكرامة ، وفاعلي الخير مساعدتها في دفع إيجار غرفتها والإنفاق عليها.

وتقول فى رسالتها: هجرني زوجي، وتزوج ابني ممن تمناها، وعاشت معنا حتى حولت حياتي إلى جحيم، وجعلت ابني يعقني ويرفض الإنفاق علي، و طردني من بيتي وأخذ أموالي وكل ما ادخرته ليوم وفاتي، وألقى بي في الشارع، حتى وقف بجواري ممن سخرهم الله لي، فاستأجروا غرفة، ودفعوا إيجار أول شهر .

للتواصل مع الحالة : ٠١٢٢٧٠٨٨٨٣٩

ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360

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