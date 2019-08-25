الحاجة نفيسة تناشد وزارة التضامن صرف معاش يعينها على الحياة

ناشدت الحاجة نفيسة عبدالتواب ، البالغة من العمر٦٠ عاما ،في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، وزارة التضامن الاجتماعى صرف معاش تكافل وكرامة ، وفاعلي الخير مساعدتها في دفع إيجار غرفتها والإنفاق عليها.



وتقول فى رسالتها: هجرني زوجي، وتزوج ابني ممن تمناها، وعاشت معنا حتى حولت حياتي إلى جحيم، وجعلت ابني يعقني ويرفض الإنفاق علي، و طردني من بيتي وأخذ أموالي وكل ما ادخرته ليوم وفاتي، وألقى بي في الشارع، حتى وقف بجواري ممن سخرهم الله لي، فاستأجروا غرفة، ودفعوا إيجار أول شهر .



للتواصل مع الحالة : ٠١٢٢٧٠٨٨٨٣٩



ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360

